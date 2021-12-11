警破PayMe詐騙集團 拘11人

扮銀行職員、親友套資料 至少60宗

自今年5月，警方接獲逾160宗與PayMe有關的詐騙舉報，涉款188萬。網絡安全及科技罪案調查科留意到本地其中一個詐騙PayMe用戶的犯罪集團，成員會以電話Cold Call、釣魚手機信息及社交網站帖文，扮演銀行職員、事主親友等，訛稱事主帳戶異常，繼而套取PayMe登入帳號、密碼、單次驗證碼（OTP）及交易密碼，登入後將事主帳戶內的現金轉到傀儡戶口。

警方其後鎖定目標，本月1至9日採取代號「晴峯」行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕9男2女（16至33歲），包括集團骨幹及傀儡戶口持有人，相信集團已被瓦解。行動中檢獲小量毒品，其中一名18歲男子同時涉嫌管有危險藥物被捕。初步調查相信，集團與今年5月至11月本港最少60宗同類騙案有關，涉款約74萬。行動中檢獲電腦、智能手機及銀行卡。其中一名男子被落案控以一項串謀詐騙，昨在東區裁判法院提堂，2月尾再提訊；其餘獲准保釋候查。

網罪科科技罪案組警司譚威信表示，案中最大損失金額約4萬元，最少僅31元。他稱集團分工仔細，成員會分別打電話、發信息、尋傀儡戶口，亦會做「社交工程」掌握潛在受害人基本資料及偽冒來電顯示令事主信以為真。他又指，部分傀儡戶口持有人承認有收取報酬，但亦有受害人被騙徒挪用帳戶。