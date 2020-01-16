訛稱炒PS5騙26人330萬 11人被捕

遊戲店員涉詐騙 10人涉洗錢

葵青警區重案組第二隊主管吳廸深表示，警方今年2月至3月間接獲26宗報案，稱一名葵涌電子遊戲機商店31歲姓陳男店員，去年7月至今年2月間訛稱能以低價大量購入一批PS5並轉售內地，每部主機可賺1000至數千元利潤不等。陳男的僱主及熟客不虞有詐，將介乎1萬至50萬不等的現金存入陳男指定的銀行戶口，當中有事主一擲50萬欲購逾百部PS5炒賣。事主一直未收到貨品，懷疑受騙始陸續報警，26人合共損失330萬元。據了解，涉案店舖位於葵涌廣場，陳男在該店工作4至5年，獲得僱主信任，但店舖現已結業。

警方今年2月以涉嫌用欺騙手段取得財產拘捕涉案男店員，3月再以洗黑錢罪拘捕一名32歲女子，相信她以自己的銀行戶口清洗騙款。警方盤問主腦時曾追問騙款流向，主腦稱該批款項已全數用以還債。由於案中受害人多、騙款龐大，葵青警區重案組接手調查，分析大量銀行交易紀錄後，鎖定另外9名銀行戶口持有人。

葵青警區刑事部昨晨（10日）7時採取代號「雋語」反洗黑錢行動，於各區拘捕8男1女（17至34歲），相信他們有份以銀行戶口清洗騙款，並檢獲一批手機、銀行卡、銀行文件和PS5主機。警方仍在調查被捕者背景、財務狀况及各人與主謀的關係，不排除有更多人被捕。