工展會開鑼無試食 展商雞煲香味吸客

展商憂無試食減氣氛 生意額難料

美味棧銷售經理劉崇智表示，維園工展會有知名度，人流有保障，不過未必每個人到了工展會也大手筆消費，「啲人上次去亞博（由廠商會8月舉辦的工展會購物節）係因為以為今年無工展會，山長水遠入到去，目標明確，但今次唔知大家嘅消費力如何」，加上今年無試食，「無咗一班人堆埋一齊嘅氣氛」，又限入場人次，料整體消費氣氛不及往年，表示未能預料今年生意額。

劉崇智又稱，今年推出190元5罐紅燒鮑魚，比門市價值便宜，盼吸引顧客。

另一邊廂，李錦記則對銷情樂觀，李錦記發言人稱今年會推出「5蚊一罐鮑魚」，首5天各有50個名額。因應今年不准試食，發言人稱會即場煮麻辣雞煲，「希望用香味吸引到人留意我哋個攤位」，又說香港人現時只能留港消費，對銷情樂觀，料今年生意額會比上一次參展增加兩成。

販賣牀品的「譽好有限公司」負責人黃先生表示，工展會展期內會以優惠價100元銷售套裝牀上用品，內含牀笠、被袋及枕袋，首5天頭20人購買能享優惠價55元一套。他說公司沒有實體店，今年首度參展，盼透過參展增加知名度。