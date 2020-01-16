IG揭受助人從未收捐款 總幹事稱用於社區效果更長遠 宣明會捐助人：助養兒童「美麗謊言」

宣明會：青年父母知不會直接給錢

宣明會總幹事馮丹媚在片段中表示，同事在周一看到事主羅先生帖文後，即時聯絡對方及阿爾巴尼亞當地辦事處，當地同事到訪助養兒童的家，向其父母了解。該名受助青年一直在社區Korca長大，馮稱，宣明會自2009年起在該社區開展社區發展項目，包括基礎教育建設、水利及改善生計工作，「我們相信這樣比直接給他錢，對他的幫助將會更加長遠和持久」。她又稱，青年父母亦知道，宣明會不會直接將錢給小孩，而是將資源投放社區，讓他們的生活可發展得更好。

事主羅先生20年前開始助養，首次助養的是一名柬埔寨女孩，一直到她升中學；女孩長大後，宣明會建議他助養其他小孩，即今次事件中的阿爾巴尼亞男孩。羅先生表示，他透過IG聯絡受助青年，發現他「又煙又酒又跑車」，細問下對方完全不知助養計劃，令他很詫異，「一開始覺得被人呃錢」。他及後在facebook發文，引來大批網民熱議，並觸發宣明會跟進。

事主稱助養計劃已停

宣明會近日解釋過社區項目後，羅先生表示理解，但他對計劃以「助養兒童」為名，感到很困擾，「唔應該用『助養』呢個字，否則會令我哋誤會係針對一個兒童，P to P 咁樣，但原來唔係」。他說，今次事件發生後，才了解到是捐助一個社區項目，認為與期望有落差。他又說，若計劃確實是助養兒童，他會較踴躍，但若是「助養社區項目」的話，認為吸引到的捐款將大打折扣。他說，宣明會已停止其助養計劃，本月起不再收捐款。

另一助養人昨停捐 斥破壞信任

馮丹媚在facebook解釋後，大批網民留言表達不滿，有人稱感到被騙，批評宣明會助養兒童計劃名不副實。助養兒童10年的Mickey表示，昨已取消助養，直斥事件離譜。他說，一直以為捐款是幫助兒童讀書、改善家庭環境，而非主力推動社區發展，看到羅先生的帖文禁不住講粗口。他認為事件破壞對機構的信任，也令他懷疑當初與助養兒童之間的對話是否真實。

本報向宣明會查詢會否考慮更改助養計劃字眼，及今次風波有否令捐款減少。宣明會表示，助養兒童計劃以兒童為中心，參與助養兒童計劃的捐助者可以幫助貧困孩子，令孩子及家庭和社區生活環境得到長遠改善，持續發展。