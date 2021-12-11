許正宇：「理財通」將研逐步擴闊

目前有19家香港銀行可開展跨境理財通業務，當中16家可同時參與南、北向通業務。許正宇稱，理財通起步穩健，待累積實踐經驗及因應市場反應，會和內地監管當局探討推出優化措施，例如逐步放寬額度、擴大可投資產品範圍、增加參與機構、完善銷售安排等，相信未來香港有能力和條件打造更多離岸人民幣計價投資工具。

許又稱，正研究於港股通的南向交易，股票以人民幣計價的操作細節，認為落實有關安排可減低內地投資者交易時匯兌風險。他又說，中銀香港（2388）2019年3月獲人民銀行批准試點，於香港推出代理見證開立內地個人銀行帳戶服務，建基於試點計劃成功，他期望能穩步擴大試點範圍至更多銀行。

港股通人幣計價正研細節

另外，創新及科技局長薛永恒在論壇上提及，政府籌建的「新田科技城」，將會與對岸的深圳科創園區，組成佔地共540公頃的深港科技創新合作區，有條件及優勢成為推動大灣區國際科技創新中心的重要引擎，發展成為國家、甚至整個亞洲新的Silicon Valley（矽谷），「我是絕對有信心。在未來的5至10年，我們將會見證新矽谷的誕生」。