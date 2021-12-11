河套區設新口岸 科研者一卡過關 新皇崗口岸參考珠澳「合作查驗」 港車北上擴至蓮塘

《明報》昨日舉辦「香港新坐標—大灣區機遇與角色高峰論壇」，林鄭月娥致辭表示，香港與內地合作要「四新四通」，包括空間拓新、觀念更新、政策創新、機制革新；以及基建連通、政策貫通、機制互通、民心相通。

林鄭：日後口岸一地兩檢是基本盤

林太舉例，基建連通除了硬件，「軟件」也很重要，重申日後兩地口岸採用一地兩檢是「基本盤」，並計劃重建後的新皇崗口岸檢驗通行模式加入更多科技，例如參考澳門和珠海之間的「合作查驗、一次放行」過關模式，但她說，往往有部分港人「擔心呢樣擔心嗰樣」，故新過關模式會以自願形式推行，若想快些過關可用新模式，否則也可選擇用以往的一地兩檢。

政府消息人士早前解釋，「合作查驗、一次放行」模式，是只需用入境方的證件就可通關，例如港人北上到內地時，只需用回鄉證和按指模、過一道閘機就可抵達內地範圍，而回港時則只需香港身分證過關。

新過關模式自願為主

林太續稱，很着意河套區的港深創新及科技園人流安排，包括非中國籍香港居民如何進入大灣區，方便科學家進出。她指河套區東邊將設立新的福鄰口岸，該口岸將用更方便的過關方式，「新口岸可以淨係畀兩地科研人員，更加方便，可能一張卡就行來行去」。她又說，下一階段會審視兩地鐵路和公路網絡，爭取兩地人流、車流更順暢，稍後推出第二個港車北上口岸應會是蓮塘香園圍口岸。

林太又預告，明年2月是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布3周年，特區政府將在香港舉辦大型研討會，並邀請廣東省和澳門代表參與。

中聯辦：加強硬件對接「粵車南下」

同場的中聯辦經濟部副部長葉莉蘋發言稱，要推動大灣區聯通，較難的是制度、規則對接，要推動各類要素高速流動，重點之一是要加強硬件對接，要建設「軌道上的大灣區」，推進港車北上，也要包括「粵車南下」。

葉莉蘋說，大灣區給港商很多機遇，例如今年9月舉辦的首屆「大灣區購物節」有廠商原只抱着展示品牌的心態，只準備了9.5萬盒月餅，購物節過半就已售罄，她形容若沒有大灣區和國家支持，「很難想像一種食品、一類產品能夠如此迅速地暢銷」。

此外，同場出席論壇演講的還包括財經事務及庫務局長許正宇、創新及科技局長薛永恒、中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜、香港科技園公司主席查毅超、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民；粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深透過視像發言。

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