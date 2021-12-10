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2021年12月10日星期五
港聞二
六四集會3人罪成 官：黎智英現身已煽動 鄒幸彤何桂藍辯稱非參與者 遭斥荒謬砌詞
指港8新聞工作者被囚 保護記者委會：恐懼已散播
西灣河案 辯方質疑感危險未走 開槍警：有人違法無理由退
陳冬：羅冠聰逃犯 出席峰會民主諷刺 羅冠聰：面對流氓 專注自己
陳冬指要警惕反中亂港勢力抵制立選
公務員學院成立 林鄭：官員須認識共產黨理念
土瓜灣兩母子上吊亡 業主上門揭發
羊村案伍巧怡保釋被拒 終院拒批上訴許可
學用安心填紙 認障翁嘆轉頭即忘 認障症協會：阻患者在社區活動 恐加速衰退
認障者難明防疫 八旬翁觀捉棋犯聚被罰 協會：政策單向 照顧者百上加斤
新「平安手機」用戶 長者安居協會送智能機
港大研發抗新冠含銅不鏽鋼 3小時殺毒99%
現Omicron 愛沙尼亞烏干達非港人周日起禁入境
會計界候選人互揭建制背景 翁健遭圍攻隱瞞任職中資 文思怡被指曾撐警
4人皆促交代80億國安開支
後記：多人拒出席 3界論壇告吹
港島西3人同轟入境處高官收禮 葉劉倡設「風紀委」
出獄一年再狎男生 戀童積犯囚9年4月 官讚男生英雄 挺身報案免再有人受害
6款GODIVA雪糕含致癌物 食安中心促停售
護士拔錯喉 八旬翁不治 醫生指心臟停頓未必因空氣栓塞
大灣區GBA時政一周：首屆灣區科學論壇 打造科技達沃斯
大灣區GBA時政一周：港作灣區東盟橋樑 熟兩地人才缺乏
灣區手記：與V一席話：雙重危害健康／文：尚東美
六成獲配公屋住戶輪候6年 房委會：難料何時達3年上樓目標
「媽媽吃麵包碎 我們吃菠蘿包」 六旬姊弟尋失散60年母親
曾稱應公開南丫海難報告 張炳良今不評論：政府有其考慮
尊子漫畫
【Emily】論壇被爆做過民協實習生 梁文廣：「變妝術」唔及馮檢基
【Emily】數碼系統播放 尖沙嘴鐘樓報時鐘聲再響
【Emily】葉劉話有局長英文唔好 被外媒笑
【Emily】孫中山館重塑「四大寇」事蹟 展合照底片
【Emily】房協兩項目獲亞太創新安老大獎
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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