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「媽媽吃麵包碎 我們吃菠蘿包」 六旬姊弟尋失散60年母親

【明報專訊】菠蘿包掉下麵包碎，也留下母愛，年過六旬的三姊弟與母失散逾60年，姊姊落淚憶述媽媽只吃麵包碎，菠蘿包都留給他們吃。臨近冬至，他們盼與母重聚，或許毋須美酒佳餚，只願與媽媽再分享一口香甜酥脆的菠蘿包。

福華村搬青山道 母1958年離家

66歲的范慶國憶述，幼時一家五口居於荔枝角福華村，即現址香港工業中心附近。媽媽麥蘭是家庭主婦，爸爸范金帶於搪瓷廠工作。至1958年，一家搬往青山道天台木屋，媽媽卻沒跟隨，長大後三姊弟始知媽媽自那時離家，那年范喜蓮只有6歲，范慶國3歲，妹妹范喜琴「只有手抱咁大」。

現年69歲的范喜蓮形容，媽媽的離開十分突然，爸爸管教嚴厲，一直沒解釋媽媽離家原因。她當年曾目睹媽媽收拾衣服，以為她只是出外洗衣服；范慶國則說，一次他協助父親寄信回鄉，才發現父親在惠州已有另一頭家，估計當年媽媽因此憤而離家。

不怪媽媽 每念母親買菠蘿包吃

姊弟對母親的印象模糊，但異口同聲表示沒怪媽媽，且依稀記得媽媽非常疼愛他們。范喜蓮記得媽媽離家半年後回來，為他們準備新衣、玩具等，但最終因爸爸出現不歡而散。

范喜蓮印象最深是媽媽靠熨衫掙錢後會買菠蘿包，「媽媽好惜我哋……細個買菠蘿包畀我哋食，佢自己唔捨得食，只係食啲碎……望住我哋食得開心，佢都好開心。」每逢憶及母親，她便買菠蘿包。

范父早於1990年代離世，范喜蓮稱，若媽媽健在亦已87至89歲，有心理準備尋母機會不大，但他們不想遺憾，前年開始透過紅十字會尋母，惟暫無音信。她記得當年他們一家與街坊關係不錯，街坊稱母親為「范師奶」，她離家後曾由叫「彭太」的街坊代照顧三姊弟。印象中的媽媽中等身材，身高約1.5米。市民如有任何關於麥蘭消息，可電2507 7135或電郵tracing@redcross.org.hk

相關字詞﹕紅十字會

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