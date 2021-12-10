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六成獲配公屋住戶輪候6年 房委會：難料何時達3年上樓目標

【明報專訊】公屋平均輪候時間見22年新高，截至今年第三季，一般申請者及長者一人申請者平均輪候時間分別為5.9年和3.8年，房委會最新文件稱難以準確推算何時可達平均3年提供首次單位編配目標；並稱2020年7月至2021年6月期間，近六成獲配公屋的一般申請者已輪候逾6年；而未獲配屋者中，亦有半數輪候逾3年。公屋聯會估計，隨着近年新登記申請減少，加上未來公屋供應增加，日後平均輪候時間有機會從高位回落。

房委會文件顯示，今年6月底起計過去12個月內，共1.58萬名一般申請者入住公屋，當中58%即約9100人已輪候逾6年；期內未獲配屋的15.36萬名一般申請者中，約50%即7.7萬人已輪候逾3年（見表），較過去10年增近4倍；當中26%即1.99萬人已輪候逾6年，不少個案因為更改住戶資料及所選地區等原因而影響輪候時間。

陳帆：平均輪候或突破6年

身兼房委會主席的運房局長陳帆昨早在商台節目《在晴朗的一天出發》中承認，公屋平均輪候時間存在挑戰，有可能「突破6年」，表示會加快建屋和編配工作。

新申請跌 招國偉料輪候時間可回落

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，輪候逾3年但仍未獲配屋個案宗數有可能增加，但未必升至8萬宗或以上，而由於新登記一般申請連續兩年下跌，由2019年6月的過去12個月內的2.06萬宗，於2020年及2021年分別降至1.83萬及1.54萬宗，加上未來公屋供應增加，相信平均輪候時間或從高位回落，但難以估計何時才可達平均3年上樓目標。

另外，房委會公布2021年公營房屋住戶綜合統計調查結果，發現住戶購買資助出售單位意欲，較兩年前同類調查增加，其中23%住戶考慮購買租者置其屋計劃屋邨的回收單位，是眾多項目中最高。

23%住戶願購租置回收單位

有關調查今年首季進行，訪問6500戶包括4500個公屋住戶及2000個資助出售單位住戶，整體回應率為76%。房委會在調查中首次詢問公屋住戶對購買租置回收單位的意向，結果有23%受訪住戶表示會考慮購買，所佔百分比高於購買新居屋、綠置居及二手居屋單位；而後三者在今次調查與2019年的比較，均錄得3至6個百分點升幅。

招國偉估計，公屋住戶購買資助出售單位意欲增加，與今年居屋及綠置居分別推售位於市區的鑽石山啟翔苑及啟鑽苑，以及首次推售815個租置回收單位有關；而今期綠置居接獲推出以來最高的約7.2萬宗申請，已反映公屋綠表置業需求殷切，建議政府未來盡可能加推租置回收單位應市。

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