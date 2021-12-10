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港聞二

灣區手記：與V一席話：雙重危害健康／文：尚東美

【明報專訊】「你不如食電子煙啦，想嘅時候就可以食一啖，唔使為一啖食一支煙嘛，好方便。」

吸煙危害健康，V是內地女孩，這天到澳門遊玩後返回廣州，順道在免稅店買煙。A是香港人，派駐廣州工作，說這裏的煙便宜，手不釋「卷」。兩個尼古丁在廣州老區荔灣一間「手打檸檬茶店」的露天座遇上，V頸上掛着一支電子煙，形狀如筆，顏色迷幻，見她與傳統煙交替着抽，引起L好奇，打開兩人焦油的調研。

吸煙還危害他人健康，不少內地年輕人和V一樣，頸上掛着、袋內藏着電子煙，以廣州為例，商場、酒吧區都會有電子煙店，可見流行。據國家衛健委報告，內地煙民超過3億，15歲及以上吸煙率為26.6%；煙草每年使內地100多萬人死亡。社會有聲音要求盡快在煙盒包裝印上警示圖，國家煙草專賣局回覆將加強研究，這回應登上熱搜榜，數百萬人關注。

衛健委報告亦提到，有充分證據表明電子煙不安全、危害健康。有內地專家表示，目前市場上電子煙口味達1.6萬種，這些口味添加劑倍加吸引青少年接觸尼古丁兼且成癮。內地暫只嚴禁未成年者購買及網上銷售電子煙，但有媒體發現不少電子煙店未有認真審查顧客年齡，亦有校園周邊小超市出售各種一次式電子煙，標註為「霧化棒」、「霧化器」等；也有宣稱添加了合法合規「上頭油」成分（即合成大麻素）的電子煙產品流出巿面，近日一名男子被公安「放蛇」揭破以1600元出售1小瓶含合成大麻素成分的電子煙油，因販毒判囚15個月，是廣州市宣判的「上頭電子煙」涉毒案首例。

電子煙也是龐大產業，中國是全球最大電子煙生產國、出口國，全球90%以上電子煙在深圳製造。電子煙亦是少數中國完全掌握核心技術和全產業鏈的高新技術產業，目前全球28,642件電子煙專利中，87.3%掌握在中國企業手中，大都是民企。11月26日，國務院列明「電子煙等新型煙草製品參照本條例（煙草專賣法實施條例）卷煙的有關規定執行」，有分析指這意味電子煙行業正式受到國家法律層面的認可，而條例列明「參照」卷煙規定，不等於「依照」，這或給電子煙產業預留發展和創新空間。

「手打檸檬茶」是廣州近年潮飲， 茶店處處，剁碎的檸檬加糖加茶再搖，也有標榜「港式」的，共通點是必須少甜，糖也會上癮，高糖也危害健康。

這晚這店愈夜愈熱鬧，年輕人不斷加枱加櫈，過了12點，我催促A離去，他呷着第二杯苦瓜檸檬茶，依依說：「等我食埋呢支……」

文：尚東美

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