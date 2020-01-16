大灣區GBA時政一周：首屆灣區科學論壇 打造科技達沃斯

重量級科學家參與

據了解，本次論壇將有4個目的，分別是打造高端展示窗口，展現大灣區科技創新成效；匯聚全球科學智慧，助大灣區打造全球重要創新引擎；廣泛凝聚合作共識，探索應對全球挑戰新路徑；以及弘揚科學家精神，引領崇尚科學。論壇除了一場全體大會外，下設6場分論壇，主題圍繞生命科學、網絡通訊、可持續發展、海洋科學、納米科學和工業技術軟件。專家將就未來新冠肺炎疫情及其他重大突發公共衛生事件的預測與預警、推動世界網絡通信技術與產業健康發展、聯合國可持續發展目標等主題，探討未來科學發展趨勢，分享最新研究成果和進展，形成更多合作共識，開闢合作應對全球性挑戰新路徑。

另外，深圳市坪山區生物醫藥創新產業園區的大灣區國際疫苗創新中心日前落成，是全國首個國際化的疫苗創新中心。疫苗創新中心是由中法兩國於2019年11月簽訂，提出要促進創新疫苗研發的國際合作。中心展示了5G智慧化接種門診與無人疫苗接種系統，日後將承載更多商業孵化和創新科技孵化功能，支持領域內的創新技術及成果展示。

灣區社保通線上平台啟用

廣東省人社廳日前舉行灣區社保通上線啟動儀式，省內港澳居民只要透過手機平台粵省事或網站廣東政務服務網，便可以辦理包括參保紀錄查詢打印、待遇申報、資格認證等常用的社保服務事項。深圳與中銀香港聯合推出的深圳香港社保跨境協作試點也正式生效，另外橫琴、前海亦已全面實施社保服務一站式辦理，令大灣區的社保服務正式實現零距離的相互融通。

下一步，社保通將逐步覆蓋港澳居民60個常用社保服務事項，而據省人社廳統計，截至今年10月底，港澳居民在粵參保27萬人次，享受待遇2.6萬人，按年增長46%和18%。

深港澳航空器維修執照互認

灣區再有專業人員資格互認，中國民航局、香港民航處及澳門民航局日前在深圳簽署《聯合維修管理合作安排》，在此前維修單位和維修培訓機構互認基礎上，增加了航空器維修人員執照互認，簡化互認方式、流程。

香港民航處負責人表示，此舉將為香港的飛機維修機構提供更多專業人才，也為約2200名香港飛機維修執照持有人及未來有志投身飛機維修行業的人士提供更大的發展空間，助香港鞏固國際航空樞紐地位。

貿發局GoGBA港商服務站 落地中山

由香港貿發局聯合廣東省及有關商會在今年6月推出，提供大灣區市場及政策資訊、培訓推廣、企業對接服務等的一站式GoGBA平台，繼前海、橫琴、南沙和東莞後，本月初亦在中山開設港商服務站。港商服務站專門為當地港人港企的創新創業、拓展市場提供個性化、多元化商貿服務支持，幫助港人港企更精準便捷把握大灣區的發展機遇。

深圳今年首10月補貼港澳人才446萬元

深圳市人力資源和社會保障局透露，今年首10個月，共向389名港澳人員發放創業扶持補貼446.03萬元（人民幣，下同），為72名港澳居民發放貸款1677.5萬元。目前全市12家創新創業基地共孵化港澳項目535個，帶動港澳居民就業925人。

此外，前海近期將公布有關港澳導遊備案執業方案，以及推動會計專業人士執業便利化。

中山民企發行2億美元綠色債券

中山市民企明陽智慧能源集團在澳門債券市場發行3年期的2億美元綠色債券，票面息率1.6厘，投資者主要來自內地、香港、澳門及歐洲，超購近3倍。這是澳門債券市場發行的首筆非金融企業綠色債券，也是內地企業在澳門債券市場發行的首筆民營企業債券。

橫琴「二線」海關監管作業場所動工

橫琴合作區「二線」海關監管作業場所周一（6日）動工，整體工程預計明年6月30日前完成。同日有12個重點項目簽約、4個民生機構揭牌啟用。

橫琴「二線」海關監管作業場所總佔地面積約24.54萬平方米，投資額約5.97億元（人民幣），包含兩橋一隧、一城軌、一碼頭共5個「二線」通道及7個海關監管作業場所，分別位於橫琴大橋、橫琴隧道、深井通道、橫琴碼頭、廣珠城軌延長線橫琴北站、橫琴站、珠海長隆站。