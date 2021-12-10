護士拔錯喉 八旬翁不治 醫生指心臟停頓未必因空氣栓塞

死者祁枝（終年83歲）2016年5月19日入院，同月30日不治。瑪麗醫院深切治療部醫生魏振威供稱，死者一度心跳停止，搶救後恢復意識。魏表示，當時得知有男護士曾在死者坐下時拔喉，與另一名醫生劉利山急救時，判斷死者是因空氣栓塞引致心臟停頓。魏續稱，當晚經反思後認為空氣栓塞的情况罕見，或有其他情况導致死者心臟停頓，如心肌梗塞及肺動脈栓塞等，遂於翌日向家屬提出想法，惟他未有把想法寫上排版。死因裁判官何俊堯一度質疑為何不在排版寫下。魏解釋，排版主要目的是寫病人情况及其後的治療方向，故認為當時導致心臟停頓的原因不重要。

解剖雖不見氣泡

法醫：死因與拔喉有關

至於法醫馬宣立供稱，死因是急性心臟病發，及冠動脈退化或硬化。馬補充，醫生為死者急救時，曾用超聲波照病人心臟，指其右心室有氣泡，惟解剖時無法找到氣泡。馬認為，或是死者不是即時死亡，急救時心臟有跳動，惟死者心臟功能已虛弱，令心臟加重負荷，故認為心臟病發是直接死因，亦認同死因與拔喉有關係。案件今續。

【案件編號：CCDI 303/16】

（死因研訊）