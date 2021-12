6款GODIVA雪糕含致癌物 食安中心促停售

食安中心昨要求GODIVA 6款雪糕下架,並呼籲市民不要食用,包括Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream、Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate、Belgian Dark Chocolate Ice Cream、Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream、Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips和Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips。中心表示,接獲歐盟食品和飼料快速預警系統的通報,指相關產品使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。

本報昨分別向食環署及GODIVA查詢,涉事雪糕有多少進口到本港、已銷售了多少,至截稿前沒回應。

翻查資料,環氧乙烷被世衛轄下的國際癌症研究機構(IARC)列為第1類致癌物,即證實導致人類癌症的物質。美國國家癌症研究所指出,環氧乙烷在室溫下是無色、易燃、有甜味的氣體,可用作生產防凍劑,也可作為殺蟲劑和消毒劑,長期接觸環氧乙烷與淋巴癌、白血病、胃癌和乳癌可能有關。