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出獄一年再狎男生 戀童積犯囚9年4月 官讚男生英雄 挺身報案免再有人受害

【明報專訊】48歲有戀童癖的男電工10年前因性侵男生判囚12年，出獄後近一年再次犯案，前年在自助洗衣店搭訕15歲男生，並帶他回家口交肛交，又拍攝過程發送給友人。男電工早前承認與16歲以下男子同性肛交及作出猥褻行為等5罪，昨在高等法院被判監禁9年4個月。法官杜麗冰讚揚男生勇於揭發事件，但同時本案令人傷感，因他事後有嚴重創傷，無論判處被告監禁多少年，都無法反映對男生造成的創傷，並着社署優先跟進男生的個案。

被告李國偉（48歲）承認前年9月9日在柴灣興華（二）邨樂興樓一單位，與男子X肛交、對X作出猥褻行為和非禮，以及拍攝X共12張兒童色情照片和9段影片，發布其中兩張照片和3段影片。法官稱，被告犯案時不但拍下照片及影片，更發送給朋友繼續玷污及侮辱Ｘ。對於Ｘ將事實告知警方，免卻其他年輕男子受害，法官形容他是「英雄」。然而本案令人傷感之處，是精神科報告顯示事件對X心理造成嚴重創傷，曾萌自殺念頭，至今不願接受輔導。

法官引述上訴庭指引稱，與16歲以下男子肛交的最高刑罰為監禁5年，即使法庭不足以反映本案嚴重性，仍須跟隨指引，但明言上訴庭應根據同類控罪的不同情况調整。

官指被告重犯風險高加刑

籲社署優先跟進男生個案

法官認為有戀童癖的被告重犯風險高，加上被告與Ｘ的年齡差距大、犯案時無用安全套等均屬加刑因素。法官最後特別提到，冀控方向社署反映本案男生情况，並優先跟進其個案。

案情指出，被告當日凌晨在深水埗向X稱可協助他洗衣，自稱富裕及可當對方的父親供養他，帶X回家後要求X成為其妻子，強迫X替他口交，在無使用避孕套下與X肛交，晚上更要求X跟他裸睡。翌日早上，X留下聯絡方式獲放行，後告知母親報警，警方在被告手機發現涉事照片及影片。

【案件編號：HCCC49/21】

相關字詞﹕高等法院 管有兒童色情物品 製作兒童色情物品 猥褻行為 與16歲以下男子作出同性肛交罪 性侵犯 戀童癖

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