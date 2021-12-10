港島西3人同轟入境處高官收禮 葉劉倡設「風紀委」

【明報專訊】香港電台昨舉辦立法會港島西選舉論壇，主持問到入境處兩高官接受恒大高層贈送的貴價禮物籃一事新民黨主席葉劉淑儀稱公職人員根本不應收禮，建議政府成立「風紀委員會」規管公職人員接受禮物和豪華款待，又指應改革過時的紀律措施程序。民建聯陳學鋒說，事件很影響公眾對公務員觀感，高級公務員要提升品格。離島區議員方龍飛則認為，不論禮物價值多少，公務員都應避免收取。
葉太強調十分關注事件，她說入境處工作範圍廣泛，與大財團、大集團沒有公事來往「好奇怪」，禮物甚至送到家中，即是雙方關係非常密切。陳學鋒說，事件可能「合規」，但作為高級公務員同時要了解公眾觀感，收此類禮物要有政治觸覺，不應隨便收。
本屆政府任內最後一份《長遠房屋策略》周年進度報告披露，現時全港居於環境欠佳單位者達12.7萬戶，是特首林鄭月娥上任後新高。葉太稱數字證明本屆政府房屋政策「徹頭徹尾失敗」。
陳學鋒倡明日大嶼 葉太：為政府護航？
陳學鋒批評政府無下最大決心，該黨建議新界發展房屋時要提升地積比；認為要發展新界北及開展「明日大嶼」。方龍飛重申反對「明日大嶼」，認為過程冗長，不能即時解決房屋供應，並破壞生態。身兼行會成員的葉太其後質疑陳學鋒，「點解成日攬住明日大嶼，係咪要為政府護航呢？」葉太說現時不止勞工，工程師等專業人士都短缺，政府不夠資源同時推展明日大嶼和北部都會區。
葉太又批評陳學鋒政綱「似區議員政綱」，「你成日講海濱長廊，你知唔知立法會2006年已經傾緊？」陳學鋒反駁「立完法要人去做」，《保護海港條例》限制很多地區建設，故立法會要修訂。葉太稱，「（工聯會立法會議員）麥美娟都提出咗啦」，認為陳批評立法會「無做嘢」對現任議員不公道。