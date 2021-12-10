港島西3人同轟入境處高官收禮 葉劉倡設「風紀委」

葉太強調十分關注事件，她說入境處工作範圍廣泛，與大財團、大集團沒有公事來往「好奇怪」，禮物甚至送到家中，即是雙方關係非常密切。陳學鋒說，事件可能「合規」，但作為高級公務員同時要了解公眾觀感，收此類禮物要有政治觸覺，不應隨便收。

本屆政府任內最後一份《長遠房屋策略》周年進度報告披露，現時全港居於環境欠佳單位者達12.7萬戶，是特首林鄭月娥上任後新高。葉太稱數字證明本屆政府房屋政策「徹頭徹尾失敗」。

陳學鋒倡明日大嶼 葉太：為政府護航？

陳學鋒批評政府無下最大決心，該黨建議新界發展房屋時要提升地積比；認為要發展新界北及開展「明日大嶼」。方龍飛重申反對「明日大嶼」，認為過程冗長，不能即時解決房屋供應，並破壞生態。身兼行會成員的葉太其後質疑陳學鋒，「點解成日攬住明日大嶼，係咪要為政府護航呢？」葉太說現時不止勞工，工程師等專業人士都短缺，政府不夠資源同時推展明日大嶼和北部都會區。

葉太又批評陳學鋒政綱「似區議員政綱」，「你成日講海濱長廊，你知唔知立法會2006年已經傾緊？」陳學鋒反駁「立完法要人去做」，《保護海港條例》限制很多地區建設，故立法會要修訂。葉太稱，「（工聯會立法會議員）麥美娟都提出咗啦」，認為陳批評立法會「無做嘢」對現任議員不公道。

（立會選舉論壇）