4人皆促交代80億國安開支

倘政府不公開細節 均未表態會否否決財案

《港區國安法》去年實施後，2021/22年度《財政預算案》披露維護國家安全開支為80億元，但沒有細節，財政司長辦公室今年10月向立法提交不足3頁紙的報告，但無開支內容。文思怡稱報告沒細節，「不會收貨」，難分析使費是否合理，認為需列明開支細項及金額，有否經過審批程序等，若政府最終不公開，她會就該項開支的議案投反對票。

翁健表示，將要求政府每年向立法會清晰交代國安開支，數年後需交代是否達至效果，國家安全有否改善，又說若政府不公開，會團結其他議員及業界向政府施壓，但他說不可能以此威脅政府，但要政府知道「不會（通）過得這麼易」。

黃宏泰表示，警隊同有線人費等開支，認為並非每項國安開支都屬機密，「飲宴、應酬都要知，如果超多、不合理要諮詢」，又說議員日後決定應否增減國安開支，需知道細項。黃俊碩認為，「80億元只有3頁紙，絕對不可接受」，未來3至5年的國安開支是否同樣多，為立法會需監察，甚至可按每個調查個案的使費衡量成效。

許正宇提公會選舉勿失焦 3人不滿

財經事務及庫務局長許正宇早前就會計師公會選舉發文，提及若有人令公會專業平台失焦等，政府會重新審視與公會關係。黃俊碩認為「不要過分解讀」許的言論，認為許呼籲深入了解候選人政綱理所當然。翁健形容許的言論「帶有威脅」，希望對方尊重公會一人一票民主選舉的結果。黃宏泰批評許「不務正業」，國安法實施後，當局未有發指引讓從業員做得安心，毋須太認真看待。文思怡指許的言論「不是很好」，似向業界施壓。

（立會選舉論壇）