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會計界候選人互揭建制背景 翁健遭圍攻隱瞞任職中資 文思怡被指曾撐警

【明報專訊】立法會選舉「愛國者」入閘，會計界有4名候選人，除民建聯黃俊碩外，其餘3名候選人黃宏泰、翁健及文思怡都報稱沒有政治聯繫，但政治取態成他們互相攻擊議題，互揭對手建制背景。《明報》選舉論壇的自由提問環節中，自稱中間派的翁健遭圍攻，指他隱瞞在中資機構建銀國際工作，10年前又曾與建制派林智遠參加選委會選舉。文思怡自言中間路線，但翁健指她曾撐警。行內資歷最深的黃宏泰置身事外，但批評另外3人沒有英文政綱，未有照顧英語選民的需要。

明報記者

在自由提問環節，有「會計妹」之稱的文思怡質疑翁健，過去10多年積極參與建制派選舉活動，包括與建制派組隊參選選委、在會計師公會理事選舉支持建制派候選人等，現時參選卻「突然變色」自稱中間派，質疑他欺騙選民，「當選民係愚民」。翁健反駁，10年前的參選團隊「真的不是建制派」，他過往曾在不同選舉支持不同背景的人，今次參選曾與不同派別溝通，他一度反攻自稱中間派的文思怡曾撐警，但當時是文的主場時間，翁未能提問。

翁：在中資正常 不代表立場

文思怡和黃俊碩分別質疑，翁健隱瞞在中資工作的背景，翁強調未有隱瞞，稱現時香港金融環境下，會計界於中資工作很正常，不代表政治立場。文再質疑翁過往只提及自己在「大型機構」工作，翁回應稱其任職機構「的確是大型金融機構」。

「諮詢民建聯」被攻

黃俊碩：業界利益先行

唯一申報政治聯繫的黃俊碩表明「我是建制派」，但他先後被黃宏泰和翁健質問他早前曾在論壇「鬼拍後尾枕」說，有議題會諮詢其所屬民建聯意見。黃俊碩強調會以業界利益先行，若業界利益與黨的利益不一致，他會說服黨友；若未能說服，他會按業界利益出發投反對票。

翁健質疑文思怡以低價開公司作招徠是「影衰會計界」，「以賤價搶生意」，又稱她壓榨員工。文反駁，員工為丈夫的員工，其公司所做的是「善事」、「做大個餅」，並質疑其他候選人「沒有服務大眾的心」，反問他們有否如她一樣住過寮屋，了解基層需要。

黃宏泰批另3人無英文政綱

黃宏泰則批評其他候選人沒英文政綱，指他們「口口聲聲捍衛國際金融中心」，是否不重視只諳英文的選民，並率先向黃俊碩開火。黃俊碩回應其政綱最完善，黃宏泰斥「無英文如何完善？」文思怡則稱相信很多人看到其政綱。翁健表示其facebook有英文政綱，但本報翻查翁的fb專頁卻不見。

翁健又質疑，擔任華人會計師公會理事的黃俊碩，多年來未能解決年輕會計師的出路問題，如何說服選民他有能力進入立法會，黃回應：「因為我的初心。」

兩人稱「香港加油」服飾沒問題

各人被問到對「香港加油」的聯想，黃宏泰和翁健認為，該字句本是簡單口號、沒有問題，現時卻變得政治化，黃稱香港繼續政治化非健全發展，翁冀將來不要再分「顏色」；黃俊碩和文思怡都稱聯想到香港需要加油。

問到運動員可否穿上寫有香港加油的服飾，黃宏泰說，若字句沒加上特別設計，沒其他意思，阻止運動員穿並非依法行事。翁健則認為，若涉及設計需視乎具體情况，稱會推動大眾以初心接受該字句。黃俊碩說，香港加油本身沒有問題，但2019年時的設計屬政治標誌，他沒明言運動員應否穿上。文思怡不認為香港加油服飾有問題。

■明報選舉論壇：會計界影片，精華：https://bit.ly/3oBKbC3

足本：https://bit.ly/3dyHRFB

（立會選舉論壇）

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