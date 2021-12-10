港大研發抗新冠含銅不鏽鋼 3小時殺毒99%

團隊：正申專利權 料功效維持數年

不鏽鋼本身不含銅，研究團隊花近兩年測試在不鏽鋼增加銅和銀等合金元素，以觀察其抗新冠病毒效果，結果發現銅含量達20%的不鏽鋼可分別於3小時及6小時內殺滅其表面99.75%及99.99%的新冠病毒；銅含量10%的不鏽鋼亦可分別於6小時及12小時內殺滅90%及99%的新冠病毒。相關研究成果於11月已在學術期刊《化學工程雜誌》發表。

港大機械工程系教授黃明欣表示，研究證明銅含量逾10%的不鏽鋼可明顯減少存留於表面的新冠病毒，而由於當中的銅是均勻地分散於整塊不鏽鋼中，即使表面受到磨損或破壞，亦不影響其殺滅病毒功能，料功效可持續至少數年。

冀商品化 升降機按鈕門柄可用

港大公共衛生學院教授潘烈文稱，今次研究並未探討高銅含量不鏽鋼殺滅新冠病毒的原理，但按過往研究，銅離子可藉依附於病毒表面或破壞病毒的基因遺傳密碼，令病毒失去傳染力及繁殖能力；而是次研究以新冠病毒的原始病毒株進行，團隊未來會測試新研發的不鏽鋼能否殺滅Omicorn等變種病毒，他估計同樣有效。

另外，研究團隊曾以酒精等清潔劑反覆擦拭高銅含量不鏽鋼表面，發現不影響殺滅病毒效果。黃明欣稱，團隊冀新研發的不鏽鋼可用於替換升降機按鈕、扶手、門柄等公共場所中有頻繁接觸的物品，目前亦正就技術申請國際專利，料最快半年至一年內獲批，屆時有望可作工業化生產及商品化，現階段難以估算成本及售價，需視乎需求及產品中的銅含量而定。

（新冠疫情）