新「平安手機」用戶 長者安居協會送智能機

協會：盼用戶不會「走投無路」

長者安居協會近日推出第四代「平安手機」，內設平安鐘、位置追蹤等功能，但並非智能手機，對象主要為有活動能力、不慣用智能手機的長者。協會行政總裁王虹虹說，早前政府要求進入公共街市需用安心出行時，不少長者感混亂，更擔心日後不能出街，近日亦有不少長者查詢進入食肆的豁免詳情，以及安心出行與港康碼的關係，反應不如早前激動。

對於政府有意安排機構贊助部分長者添置智能手機，王認為非每名長者都適合或喜歡使用，智能手機亦不一定能解決所有長者使用安心出行的問題，期望當局日後即使取消豁免，亦不會對長者造成太大困擾。

協會較早前購入一批智能手機，將送予登記使用第四代「平安手機」的用戶，會由專人教導使用。王虹虹說期望用戶日後不會「走投無路」。

指政府未助登記港康碼

區議員批令長者無所適從

另外，港康碼系統今早9時開通，安心出行程式亦會更新至3.0版本。政府昨發稿重申，登記港康碼帳戶的次序與日後通關配額完全無關，市民毋須急於申請。

當局至昨日未公布派發智能手機及外展隊落區協助登記港康碼的詳情，葵青區議員盧婉婷稱持續有長者向她查詢「邊個可以幫我申請（使用港康碼到內地）」，批評政府令長者無所適從。她說曾致電政府的港康碼查詢熱線，「問佢哋小朋友使唔使申請港康碼」，對方回答「有待公布」。

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