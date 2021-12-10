港聞

港聞二

認障者難明防疫 八旬翁觀捉棋犯聚被罰 協會：政策單向 照顧者百上加斤

【明報專訊】當社會逐漸習慣疫情帶來的新常態，香港認知障礙症協會總幹事李雅儀說，部分認知障礙症患者仍無法理解何謂防疫，有關照顧者由初時苦勸患者戴口罩，後來教導用安心出行，非常吃力，最近更有數名患者在公園休憇時被指違反限聚令遭罰款5000元。她認為防疫措施屬必須，但政策均是單向式，要市民配合政府，而不是政府為市民設想，令照顧者有感百上加斤，亦與「認知友善」社會背道而馳。

教戴口罩已非常吃力

李雅儀估算本港約有30萬名認知障礙症患者，部分人不能理解疫情與防疫的概念，因此照顧者在疫情初期要教導他們戴口罩已非常吃力，有50多歲患者不肯戴口罩，情緒激動，令妻子非常苦惱。李說，協會逾八成服務使用者不懂用安心出行，即使手機已下載程式，使用時均需家人協助，有家屬說要患者自行用安心出行屬「天方夜譚」，只好不讓患者自行去食肆。

協會近期得悉數名患者在公園休憇時被指違反限聚令。李雅儀舉例，一名八旬伯伯在公園看別人下棋時被警察指違反限聚令，伯伯連地址都念不出，遂帶警員回家，患者妻子開門見狀，即向警員解釋丈夫患認知障礙症，警員仍放下定額罰款告票，患者妻子嚇得翌日就到郵局交罰款。李稱很多長者只懂聽從警察指示，連子女都未知情就急急交罰款，更不知可上庭抗辯。

警方回覆稱，市民如對警方發出的定額罰款通知書有查詢或投訴，可經郵遞、傳真或致電與中央交通違例檢控組，警方會作適當跟進，市民亦可在法庭申辯。今年9月1日至11月30日，警方就違反限聚令發出2478份定額罰款通知書。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

六四集會3人罪成 官：黎智英現身已煽動 鄒幸彤何桂藍辯稱非參與者 遭斥荒謬砌詞
六四集會3人罪成 官：黎智英現身已煽動 鄒幸彤何桂藍辯稱非參與者 遭斥荒謬砌詞
指港8新聞工作者被囚 保護記者委會：恐懼已散播
指港8新聞工作者被囚 保護記者委會：恐懼已散播
西灣河案 辯方質疑感危險未走 開槍警：有人違法無理由退
西灣河案 辯方質疑感危險未走 開槍警：有人違法無理由退
陳冬：羅冠聰逃犯 出席峰會民主諷刺 羅冠聰：面對流氓 專注自己
陳冬：羅冠聰逃犯 出席峰會民主諷刺 羅冠聰：面對流氓 專注自己
陳冬指要警惕反中亂港勢力抵制立選
陳冬指要警惕反中亂港勢力抵制立選
公務員學院成立 林鄭：官員須認識共產黨理念
公務員學院成立 林鄭：官員須認識共產黨理念
土瓜灣兩母子上吊亡 業主上門揭發
土瓜灣兩母子上吊亡 業主上門揭發
羊村案伍巧怡保釋被拒 終院拒批上訴許可
羊村案伍巧怡保釋被拒 終院拒批上訴許可
學用安心填紙 認障翁嘆轉頭即忘 認障症協會：阻患者在社區活動 恐加速衰退
學用安心填紙 認障翁嘆轉頭即忘 認障症協會：阻患者在社區活動 恐加速衰退
新「平安手機」用戶 長者安居協會送智能機
新「平安手機」用戶 長者安居協會送智能機
港大研發抗新冠含銅不鏽鋼 3小時殺毒99%
港大研發抗新冠含銅不鏽鋼 3小時殺毒99%
現Omicron 愛沙尼亞烏干達非港人周日起禁入境
現Omicron 愛沙尼亞烏干達非港人周日起禁入境
會計界候選人互揭建制背景 翁健遭圍攻隱瞞任職中資 文思怡被指曾撐警
會計界候選人互揭建制背景 翁健遭圍攻隱瞞任職中資 文思怡被指曾撐警
4人皆促交代80億國安開支
4人皆促交代80億國安開支
後記：多人拒出席 3界論壇告吹
後記：多人拒出席 3界論壇告吹
港島西3人同轟入境處高官收禮 葉劉倡設「風紀委」
港島西3人同轟入境處高官收禮 葉劉倡設「風紀委」
出獄一年再狎男生 戀童積犯囚9年4月 官讚男生英雄 挺身報案免再有人受害
出獄一年再狎男生 戀童積犯囚9年4月 官讚男生英雄 挺身報案免再有人受害
6款GODIVA雪糕含致癌物 食安中心促停售
6款GODIVA雪糕含致癌物 食安中心促停售
護士拔錯喉 八旬翁不治 醫生指心臟停頓未必因空氣栓塞
護士拔錯喉 八旬翁不治 醫生指心臟停頓未必因空氣栓塞
大灣區GBA時政一周：首屆灣區科學論壇 打造科技達沃斯
大灣區GBA時政一周：首屆灣區科學論壇 打造科技達沃斯
大灣區GBA時政一周：港作灣區東盟橋樑 熟兩地人才缺乏
大灣區GBA時政一周：港作灣區東盟橋樑 熟兩地人才缺乏
灣區手記：與V一席話：雙重危害健康／文：尚東美
灣區手記：與V一席話：雙重危害健康／文：尚東美
六成獲配公屋住戶輪候6年 房委會：難料何時達3年上樓目標
六成獲配公屋住戶輪候6年 房委會：難料何時達3年上樓目標
「媽媽吃麵包碎 我們吃菠蘿包」 六旬姊弟尋失散60年母親
「媽媽吃麵包碎 我們吃菠蘿包」 六旬姊弟尋失散60年母親
曾稱應公開南丫海難報告 張炳良今不評論：政府有其考慮
曾稱應公開南丫海難報告 張炳良今不評論：政府有其考慮
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】論壇被爆做過民協實習生 梁文廣：「變妝術」唔及馮檢基
【Emily】論壇被爆做過民協實習生 梁文廣：「變妝術」唔及馮檢基
【Emily】數碼系統播放 尖沙嘴鐘樓報時鐘聲再響
【Emily】數碼系統播放 尖沙嘴鐘樓報時鐘聲再響
【Emily】葉劉話有局長英文唔好 被外媒笑
【Emily】葉劉話有局長英文唔好 被外媒笑
【Emily】孫中山館重塑「四大寇」事蹟 展合照底片
【Emily】孫中山館重塑「四大寇」事蹟 展合照底片
【Emily】房協兩項目獲亞太創新安老大獎
【Emily】房協兩項目獲亞太創新安老大獎