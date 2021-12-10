認障者難明防疫 八旬翁觀捉棋犯聚被罰 協會：政策單向 照顧者百上加斤

【明報專訊】當社會逐漸習慣疫情帶來的新常態，香港認知障礙症協會總幹事李雅儀說，部分認知障礙症患者仍無法理解何謂防疫，有關照顧者由初時苦勸患者戴口罩，後來教導用安心出行，非常吃力，最近更有數名患者在公園休憇時被指違反限聚令遭罰款5000元。她認為防疫措施屬必須，但政策均是單向式，要市民配合政府，而不是政府為市民設想，令照顧者有感百上加斤，亦與「認知友善」社會背道而馳。
教戴口罩已非常吃力
李雅儀估算本港約有30萬名認知障礙症患者，部分人不能理解疫情與防疫的概念，因此照顧者在疫情初期要教導他們戴口罩已非常吃力，有50多歲患者不肯戴口罩，情緒激動，令妻子非常苦惱。李說，協會逾八成服務使用者不懂用安心出行，即使手機已下載程式，使用時均需家人協助，有家屬說要患者自行用安心出行屬「天方夜譚」，只好不讓患者自行去食肆。
協會近期得悉數名患者在公園休憇時被指違反限聚令。李雅儀舉例，一名八旬伯伯在公園看別人下棋時被警察指違反限聚令，伯伯連地址都念不出，遂帶警員回家，患者妻子開門見狀，即向警員解釋丈夫患認知障礙症，警員仍放下定額罰款告票，患者妻子嚇得翌日就到郵局交罰款。李稱很多長者只懂聽從警察指示，連子女都未知情就急急交罰款，更不知可上庭抗辯。
警方回覆稱，市民如對警方發出的定額罰款通知書有查詢或投訴，可經郵遞、傳真或致電與中央交通違例檢控組，警方會作適當跟進，市民亦可在法庭申辯。今年9月1日至11月30日，警方就違反限聚令發出2478份定額罰款通知書。