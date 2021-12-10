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學用安心填紙 認障翁嘆轉頭即忘 認障症協會：阻患者在社區活動 恐加速衰退

【明報專訊】進入食肆等處所強制用安心出行的措施昨日起實施，長者雖獲豁免，可繼續「填紙仔」，但有患認知障礙症的長者入食肆時已不安心，因為既看不清「紙仔」上細小的字，亦忘記自己的手機號碼，有機構指不少患者見到填表就掉頭走，變相阻礙其日常出行，憂因此加速病情惡化，認為政府不應因防疫而令患者無法正常生活。另有長者嘆說因沒有智能手機，又不懂填紙仔，無法堂食，惟有買外賣回家。

84歲的陸伯伯屬早期認知障礙症患者，每周兩次自行由黃大仙住所到橫頭磡邨的香港認知障礙症協會總部，間中在食肆用膳。該協會總幹事李雅儀昨晨陪陸伯伯到協會總部附近的連鎖快餐店，即場教他用安心出行，但教完不足10秒，陸伯伯拿出智能手機就問「點呀？」他兩度按錯其他手機應用程式，第三次終成功開啟安心出行，卻難以瞄準店外的二維碼，要李出手相助。

認障翁：沒女兒陪同 不能外出用膳

政府讓15歲或以下、年滿65歲、殘疾、獲認可人士豁免用安心出行，可繼續「填紙仔」。上述快餐店昨有一名職員守着門口，陸伯伯拿起四分之一張A4紙大小的「紙仔」即皺眉，店員見他神色沮喪，即手指表格中的空白欄目，提示他填姓名和電話，又大聲讀出日期及時間，陸伯伯遂在同一欄目填上姓名、日期、時間，但他忘了手機號碼，填上住宅電話號碼後，又忘了要簽名。快餐店職員說，基於私隱，公司規定不可代顧客填表，只可提示日期和時間。

試用安心出行及填紙仔後，陸伯伯即說「兩樣都唔好用，好麻煩，搞到我變咗大鄉里咁」，又說即使協會職員教他，他轉頭就忘記，因此他不能入街市，且無女兒陪同，他亦不能出外用膳了。

李雅儀說，早期認知障礙症患者在熟悉環境下可自行外出飲茶，現即使獲豁免可「填紙仔」，但若無家人陪同，患者知道要填表就嫌麻煩，掉頭走，而早期患者未能在社區活動會加速衰退，因此政府不應因防疫而令患者無法正常生活。她又說，有患者以往常到邨內快餐店閒坐，但因不懂用安心出行及填紙仔，近日只能在居住的屋邨內踱步。

食衛局倡請親友預先填表

協會不建議：曾有患者貼名被騙錢

食物及衛生局回覆稱，若患者填指定表格時有困難，可考慮請親友預先協助填表，惟到訪日期及時間須準確。李雅儀不建議家人事先填寫多張表格讓患者旁身，因患者隨時掉失表格及泄露個人資料，以往有患者的拐杖貼上姓名，陌生人見其名字，便佯裝熟人騙錢。她建議政府為殘疾者推出專屬資料卡，讓處所人員讀取卡上條碼作登記。

另外，不少長者昨光顧樂富廣場的食肆，有外傭幫同行婆婆「填紙仔」，店內職員見到長者排隊購餐，亦特意提醒「如果唔用安心出行或寫紙仔，就要叫外賣喇」，婆婆即大叫「我寫」，結果她在表格上只填了個「潘」字及7個數字的聯絡電話。76歲的馬婆婆稱以往可在店內午膳，但因她無智能手機，又不懂填紙仔，昨只能買外賣回家。

稱長者「不識字又眼矇」

街坊：變相將責任丟畀食店

有滿頭白髮的婆婆在食肆門外用手機掃描時，錯將外賣平台的標記當成安心出行二維碼，街坊鄺太見義勇為，拿起婆婆的手機連掃3次店內張貼的二維碼均不果，笑言「婆婆你手機壞壞哋」，幸最終成功登入。鄺太說很多長者不識字又眼矇，即使豁免用安心出行，亦難以填紙仔，「變相將個責任丟畀食店」。

明報記者

（新冠疫情）

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