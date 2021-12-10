羊村案伍巧怡保釋被拒 終院拒批上訴許可

官不認為申請方意見可合理爭辯

案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義及常任法官霍兆剛審理。申請方代表為資深大律師潘熙；答辯方代表則為署理副刑事檢控專員周天行。

申請方陳辭時稱，本案的煽動罪屬《刑事罪行條例》，惟保釋要求達至《國安法》門檻。申請方續稱，黎智英案中沒有爭論過《國安法》保釋的門檻是否適用於其他不以《國安法》提告的被告，即本案的情况；又關注《國安法》嚴格的保釋門檻會剝奪被告的人權。

答辯方回應稱，終院曾裁定煽動屬危害國安行為，且《刑事罪行條例》下涉及《國安法》的罪行亦可以危害國安。另《國安法》訂明保障香港居民的自由及權利，又重申人權法及憲法是並行實施。

案中5名被告依次為黎雯齡（25 歲）、楊逸意（27 歲）、伍巧怡（28 歲）、陳源森（25 歲）、方梓皓（26 歲），同報稱言語治療師；案件將於今天在區院提訊，進行法律爭議。

【案件編號：FAMC 32/21】