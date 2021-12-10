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公務員學院成立 林鄭：官員須認識共產黨理念

【明報專訊】公務員學院昨日舉行成立典禮，港澳辦副主任張曉明、特首林鄭月娥和中聯辦副主任陳冬分別致辭。林太表示，作為特區公務員，特別是處於領導位置的官員，必須尊重和認識中國共產黨的理念和精神。張曉明於視像講話則引述，國家主席習近平曾寄語管治團隊和公務員隊伍要做到「一寸丹心唯報國」、「為官避事平生恥」、「上下同欲者勝」，及港澳辦主任夏寶龍提及愛國者治港者的「五個善於」，指學院要着力培養公務員的愛國意識、為民情懷、世界眼光、戰略思維。

根據公務員學院架構圖，院長轄下設有助理首席訓練主任，之下有行政組、3個國家事務及培訓服務組等。

林鄭月娥以普通話致辭，她表示自回歸以來公務員事務局已安排不少讓公務員了解內地發展的課程，協助培訓的機構包括國家行政學院、清華大學、北京大學和武漢大學，但過去數年香港面對的嚴峻挑戰，清楚說明在培訓公務員的國家觀念和對國家發展的認識，仍大有完善的空間。

稱首要增強公務員維護國安意識

她認為，要令「一國兩制」行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定，公務員須正確理解由國家《憲法》及《基本法》確立的特區憲制秩序，貫徹落實「愛國者治港」原則；學院首要任務是加強公務員對「一國兩制」方針下特區與中央的關係、憲法、基本法和《香港國安法》的培訓，使公務員增強自覺維護國家安全的意識。

林太認為，年輕公務員在學生時代或沒接受整全和有系統的價值觀教育，學院應為同事安排更多培育正面價值觀和態度的機會，讓他們成為有責任感及堅毅精神等質素的公職人員，對社會和國家作出貢獻。

陳冬提3希望 要政治忠誠

陳冬致辭時提到3點希望，包括公職人員要「胸懷大者」，公務員既是特區的公職人員，也是國家的公職人員，愛國是特區政府公務員應當遵守的基本政治倫理，要做愛國報國的表率，做政治忠誠的模範；公務員要勇於擔當、善於作為和破解矛盾，事不避難，並以肯「啃硬骨頭」的意識主動作為；公職人員亦要心中有民，着力解決經濟民生問題。

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