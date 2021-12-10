陳冬指要警惕反中亂港勢力抵制立選

中聯辦聯同外交部駐港特派員公署昨早舉行座談會，陳冬及劉光源在致辭時，均抨擊美國干預香港事務，並肯定中國的民主。陳冬表示，「反中亂港」勢力極力破壞香港民主進程，並談及2019年反修例風暴，指區議會選舉前夕經歷暴力事件，包括有路人被燒傷、有清潔工被磚頭砸死、理工大學被暴徒佔領等。

陳冬指，反中亂港分子企圖用暴力裹挾民意、操控選舉、奪取管治權，「試問誰要這種喪失人性的民主？又是誰策動了這道泯滅良知的『美麗風景線』？」他續說，特別值得警惕的是，反中亂港勢力正在抵制破壞立法會選舉。他說，針對反中亂港活動猖獗，中央完善了選舉制度，使香港民主發展重回正軌，重申「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」，而是「五光十色」。

劉光源表示，12月19日舉行的立法會選舉，是香港在由亂轉治、由治及興歷史轉折期舉行的一次十分重要的選舉。他說，新港選舉制度推動香港走出泛政治化泥沼，實現良政善治，早日解決住房、就業、醫療等困擾香港社會發展的積弊。

劉兆佳：相信中央不會高估投票率

出席座談會的全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，中央對香港立法會選舉投票率，應有較清醒和客觀理性的估計，特別是在反對勢力表明要抵制選舉下，相信中央也不會對投票率有過高的估計。他認為，中央當然希望更多市民出來投票，以示支持新選舉制度的優越，但首要並非拉高投票率，而是要確保香港能夠維護國家安全，準確落實一國兩制。