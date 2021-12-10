陳冬：羅冠聰逃犯 出席峰會民主諷刺 羅冠聰：面對流氓 專注自己

對於接連被不同官員指摘，羅冠聰昨晚在facebook稱，「面對流氓最好的回應是專注自己的倡議工作」，稱除了民主峰會擔任講者，亦參與另外兩場公民團體舉辦的「場邊活動」，說自己「有幸」與一直支持香港議題的美國參議員對話，談及民主運動的困難等。他說積極參與能為各國領袖「對中國的打壓帶來更深入的認識」。

陳冬批美固守冷戰思維 製造分裂

政務司長李家超昨出席一個新聞獎頒獎禮致辭時批評美國舉辦的「所謂民主峰會」，「奉行順我者邀，逆我者排斥的，就是一個笑話。把香港逃犯羅冠聰也拉來，更是上演一場鬧劇」。中聯辦及聯同外交部駐港特派員公署，昨早舉行座談會。陳冬致辭時稱，舉辦座談會目的是「擺事實、講道理，透視民主真諦、破除話語霸權、堅定民主自信」。他說，美國召開所謂的民主峰會，是固守冷戰思維，以一己私利在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。他批評美國自身民主劣迹斑斑，卻以「民主燈塔」自居，把自己的民主模式強加於人，對別國和地區的民主探索充滿傲慢、偏見和敵視，「借民主之名，行破壞民主之實」，形容這是對民主精神最大的褻瀆和歪曲，而香港也深受其害。

陳冬又點名批評羅冠聰，說「為險惡的政治目的，被通緝的逃犯羅冠聰竟然被奉為『民主峰會』的座上賓，這不是對美式民主的最大諷刺嗎？」他續稱，反中亂港勢力極力阻撓香港民主發展、衝擊憲制秩序、破壞法治根基、損害政府管治、危害社會穩定及國家安全。

外交部駐港公署特派員劉光源致辭時亦不點名批評，「那些利用所謂『民主峰會』之機抹黑香港、詆譭國家的跳樑小丑，終將被釘在歷史的恥辱柱上」。他說，美國舉辦的民主峰會，炮製所謂民主對抗威權的敘事，是一齣扭曲民主價值、製造世界分裂的鬧劇，是一場赤裸裸地打着民主旗號，干涉別國內政的「國際傳銷騙局」。

劉光源稱「一人一票窄化民主」

劉稱，相對西方將民主「窄化」為「一人一票」，「中國民主有完整的制度程序，完整的參與實踐」，形容是「全鏈條、全方位、全覆蓋的民主」，將全體人民都納入到民主過程。他指出，中華民族偉大復興已進入不可逆轉的歷史進程，香港已進入由亂轉治、由治及興的歷史新階段，惟個別國家出於陰暗心理，不希望看到中國人民過更好生活，不希望「一國兩制」行穩致遠，正竭力利用其掌握的輿論工具，詆譭抹黑中國的制度模式和「一國兩制」。他強調，任何外部干預勢力和反中亂港分子都無法阻擋香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢。

劉兆佳：中央認為中國民主更優越

全國港澳研究會副會長劉兆佳昨被問舉辦座談會是否反映中央很介意美國民主峰會。劉說，對於人權和民主問題，中國政府一向都認為應要有多種定義和實踐方式，絕不能接受美國單方面定義就是普世價值，今次不能再坐視美國分裂世界的圖謀，中央認為中國已達到比美國更優越的民主，故要突顯中國的民主制度自信。

全國人大常委譚耀宗發聲明，批評美國民主峰會是假借民主之名，行破壞民主之實，批評美國「其身不正何以令人」。