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西灣河案 辯方質疑感危險未走 開槍警：有人違法無理由退

【明報專訊】前年11．11大三罷，被人稱「熊仔餅」的男學生周柏均在西灣河中槍，他與另一男生否認企圖搶劫等3罪，昨於區院續審。辯方稱周柏均倒地後眼神散漫，開槍警員A回應無法判斷。A又說，白衣男步近時曾做手勢「煽惑」他人跟前，他才決定拘捕對方，惟在事發後翌日口供紙中沒提及該「煽惑」手勢的細節，A承認「可能我漏咗」。被問及為何他在現場感危險而不離開，A解釋，雖然當時感到驚慌，但有人違法時，身為警察的他「無理由向後退」（見附表）。

辯：周倒地眼神散漫 A：難判斷

被告依次為周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲），同被控一項故意阻撓警員A及一項企圖搶劫A的警槍罪。周另被控企圖從A的合法羈押下逃脫。代表周的資深大律師駱應淦盤問警員A時指出，片段顯示周倒地後雙目無神、眼神散漫，可謂「死吓死吓」，A則稱他見不到和難以判斷周的眼神，「只能夠形容他是睜大眼睛」。

A憶述，周中槍後他宣布拘捕周，並關顧及檢查傷勢。他澄清看管周時，他是跪地而非跪在周身上。駱應淦質疑，A開槍前生命不受威脅，被告手無寸鐵，附近的人無動作，故A並無危險，A不同意這說法。

「未做過真正嘅打暴動」

A在辯方盤問下提及，曾接受防暴和機動部隊訓練，惟案發前沒被抽調處理暴動和應對示威者，「我未做過真正嘅打暴動」。自前年反修例示威開始至案發日，A曾遭侮辱，被稱為「黑警」和「狗」，當日承受較大壓力。

代表次被告胡子鍵的代表大律師吳維敏盤問下質疑，當A聽見男聲叫「唔好畀佢走」及感到危險時，何不離開？A表示「因為我係一個警察」，需要弄清事情。吳遂追問，A可按槍戒備及退後離去，但A不單沒走，更一人向險處前行，與他聲稱前方危險的說法不一致。A不同意，他承認身子往前，是連串轉身動作，他起初尚未留意白衣男。及後，只有白衣男及尾隨的兩名黑衣男對A構成威脅。對於有人步近時，A沒後退，他解釋後退或會跌倒，而且有人違法時，身為警察的他「無理由向後退」。

稱白衣男做煽動手勢 口供未提

A又形容，白衣男當時雙手舉高至耳邊，手指垂前示意，以手勢「煽動」後面的人上前，遂決定以非法集結罪拘捕白衣男。不過吳大狀在庭上重播片段，並稱白衣男應是雙手撥向他自己，狀似想A走近，A最終改為同意辯方說法。片段亦顯示A隨後箍着白衣男，A稱因情况混亂，未有宣布拘捕。吳再追問，為何A翌日口供沒提白衣男做手勢「煽惑」的關鍵細節？A答「可能我漏咗」。

吳大狀又質疑，A聲稱擔心被搶槍，惟他卻把槍擺近白衣男，是方便對方搶槍，A否認。法官謝沈智慧一度暫停盤問，着A避席，並提出警員可將警槍上膛，「點會咁容易搶？」A最後同意愈接近白衣男，對方愈容易搶他的槍。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 475/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕企圖搶劫 企圖在合法羈押下逃脫 阻差辦公 大三罷 西灣河開槍 反修例運動

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