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指港8新聞工作者被囚 保護記者委會：恐懼已散播

【明報專訊】國際組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）年度報告指出，2021年全球共有293名新聞工作者被監禁（imprisoned），創下新紀錄，並提及香港在實施《港區國安法》後首度有新聞工作者被囚，包括壹傳媒創辦人黎智英、6名前《蘋果日報》高層及網台「D100」主持傑斯8人。有學者認為，數據顯示新聞工作者已成國安法犧牲品。

全球293人監禁 見新高

報告指出，今年全球被監禁的新聞工作者共293人，創歷史新高，反映各國愈來愈不容忍獨立報道，而今年至少有24名記者殉職。截至12月1日，中國共有50名記者遭監禁，連續3年成為監禁最多記者的國家，其次為緬甸，26名記者被關押。

國安法後紅線「從未如此模糊」

報告稱，中國監禁新聞工作者勢頭不減，特別提到港區國安法實施後，香港首次有新聞工作者入獄。該組織分析，自國安法實施，黎智英及前《蘋果日報》員工成為最主要被針對的傳媒，恐懼更已散播至香港其他傳媒，又提到香港記者協會面對眾多來自政府及親共傳媒的攻擊，包括指記協有可能觸犯國安法；同時引述香港外國記者協會上月的調查，顯示83.8%會員留意到記者工作環境惡化，另有71%會員擔心因工作而可能被捕。該分析形容，涉及報道的紅線「從未試過如此模糊」。

學者：未來更易觸紅線

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟稱，有關報告反映香港在新管治形勢下的新常態，認為隨着收緊查冊安排、起底刑事化，以至日後可能實施的假新聞法，「整個自由空間逐步逐步收窄」，與此同時卻無明確的紅線界定，令記者易觸犯紅線。她形容部分記者已成為「犧牲品」，例如有記者因查冊被補，並料《基本法》23條立法後「會更加緊」；而就算來年新聞工作者被囚數目減少，亦不等於環境變好。

相關字詞﹕新聞自由 保護記者委員會 港區國安法

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