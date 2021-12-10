指港8新聞工作者被囚 保護記者委會：恐懼已散播

全球293人監禁 見新高

報告指出，今年全球被監禁的新聞工作者共293人，創歷史新高，反映各國愈來愈不容忍獨立報道，而今年至少有24名記者殉職。截至12月1日，中國共有50名記者遭監禁，連續3年成為監禁最多記者的國家，其次為緬甸，26名記者被關押。

國安法後紅線「從未如此模糊」

報告稱，中國監禁新聞工作者勢頭不減，特別提到港區國安法實施後，香港首次有新聞工作者入獄。該組織分析，自國安法實施，黎智英及前《蘋果日報》員工成為最主要被針對的傳媒，恐懼更已散播至香港其他傳媒，又提到香港記者協會面對眾多來自政府及親共傳媒的攻擊，包括指記協有可能觸犯國安法；同時引述香港外國記者協會上月的調查，顯示83.8%會員留意到記者工作環境惡化，另有71%會員擔心因工作而可能被捕。該分析形容，涉及報道的紅線「從未試過如此模糊」。

學者：未來更易觸紅線

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟稱，有關報告反映香港在新管治形勢下的新常態，認為隨着收緊查冊安排、起底刑事化，以至日後可能實施的假新聞法，「整個自由空間逐步逐步收窄」，與此同時卻無明確的紅線界定，令記者易觸犯紅線。她形容部分記者已成為「犧牲品」，例如有記者因查冊被補，並料《基本法》23條立法後「會更加緊」；而就算來年新聞工作者被囚數目減少，亦不等於環境變好。