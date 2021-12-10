六四集會3人罪成 官：黎智英現身已煽動 鄒幸彤何桂藍辯稱非參與者 遭斥荒謬砌詞

黎智英及鄒幸彤一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪成；鄒幸彤及何桂藍另一項「明知而參與一個未經批准集結」罪成。3人因另案續還押，旁聽者散庭時高呼「撐住呀」、「加油」等，亦有人對8日生日的黎智英說「生日快樂」。

何桂藍擬自行求情申押後遭拒

何桂藍擬自行求情，她稱未經法律訓練，加上正還押，難以數日內準備求情，冀再押後求情遭拒。胡官稱她選擇解聘律師「令自己身陷此境」，亦已要求控方確保她明天收到所需文件，相信時間充足。

胡官在判辭指出，黎智英在李卓人發言時站立叫口號，亦在演說結束後離開，加上他曾公開表達與支聯會相似政見，總結他到場支持當日集結；而黎在記者包圍下到場，顯示他「刻意」出席記者會，令公眾聚焦當日集結，認為他「已不需使用煽惑性言詞煽動他人」。

李卓人發言呼籲「朋友」可到維園亮起燭光時，鄒幸彤與同案11名被告從旁支持並叫口號，顯然意圖舉辦未經批准集結；她亦在維園噴水池附近派蠟燭及單張，並透過咪說不會讓維園燭光熄滅。而鄒的facebook帖文顯然是針對前往維園者，胡官認為縱她沒直接邀請他人到場，「但暗地裏可見其意圖」。

至於鄒、何的參與未經批准集結控罪，胡官總結當晚支聯會舉辦該未經批准集結，逾千群眾推倒圍欄霸佔維園足球場。截至當晚8時有約2萬人參與。

兩人辯稱身處維園但並非集結參與者，胡官斥辯解「荒謬」，砌詞狡辯「壓倒性及不爭」的事實，甚至不符兩人在本案的承認事實。

胡官不接納何桂藍辯稱與眾人到場目的不同，以及她不清楚眾人手持燭光的原因。片段可見她與支聯會成員相識，她拿白花及燭光的相片亦顯示她參與支聯會的悼念活動，意圖抵抗及反對警方。

爭議警越權 官：無視衛生始無知

鄒幸彤辯稱當日不見其他人聚集，胡官斥她有意迴避問題。因鄒一直在李卓人身旁，而李的發言可見他們知道群眾以相同原因聚集，她當晚亦於盤坐在地的人群間穿插。

3人曾爭議警方反對集會，侵害其憲法權力。胡官稱她受終院就警方發出公眾集會通知書的機制之合憲裁決所限。辯方另爭議警方禁止集會屬越權，胡官認為公共衛生是公共安全一部分，若警方無視公共衛生問題，反而是「無知」之舉。

認罪李卓人5人下周一判刑

同案黃之鋒、何俊仁等16人早前先後認罪，被判囚4至10個月；李卓人、蔡耀昌、胡志偉等5人亦認罪，押後下周一（13日）判刑。

【案件編號：DCCC 857/20等】

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