港聞

港聞一

六四集會3人罪成 官：黎智英現身已煽動 鄒幸彤何桂藍辯稱非參與者 遭斥荒謬砌詞

【明報專訊】26名民主派人士被控煽惑及參與去年六四集會，其中壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤和何桂藍不認罪。法官胡雅文昨於區域法院裁定3人罪成，押後下周一（13日）求情及判刑。判辭指出，黎智英現身令集結成公眾焦點，他不需說出煽惑言詞已足以煽動；另斥鄒、何辯解「荒謬」，試圖否定不爭事實。

黎智英及鄒幸彤一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪成；鄒幸彤及何桂藍另一項「明知而參與一個未經批准集結」罪成。3人因另案續還押，旁聽者散庭時高呼「撐住呀」、「加油」等，亦有人對8日生日的黎智英說「生日快樂」。

何桂藍擬自行求情申押後遭拒

何桂藍擬自行求情，她稱未經法律訓練，加上正還押，難以數日內準備求情，冀再押後求情遭拒。胡官稱她選擇解聘律師「令自己身陷此境」，亦已要求控方確保她明天收到所需文件，相信時間充足。

胡官在判辭指出，黎智英在李卓人發言時站立叫口號，亦在演說結束後離開，加上他曾公開表達與支聯會相似政見，總結他到場支持當日集結；而黎在記者包圍下到場，顯示他「刻意」出席記者會，令公眾聚焦當日集結，認為他「已不需使用煽惑性言詞煽動他人」。

李卓人發言呼籲「朋友」可到維園亮起燭光時，鄒幸彤與同案11名被告從旁支持並叫口號，顯然意圖舉辦未經批准集結；她亦在維園噴水池附近派蠟燭及單張，並透過咪說不會讓維園燭光熄滅。而鄒的facebook帖文顯然是針對前往維園者，胡官認為縱她沒直接邀請他人到場，「但暗地裏可見其意圖」。

至於鄒、何的參與未經批准集結控罪，胡官總結當晚支聯會舉辦該未經批准集結，逾千群眾推倒圍欄霸佔維園足球場。截至當晚8時有約2萬人參與。

兩人辯稱身處維園但並非集結參與者，胡官斥辯解「荒謬」，砌詞狡辯「壓倒性及不爭」的事實，甚至不符兩人在本案的承認事實。

胡官不接納何桂藍辯稱與眾人到場目的不同，以及她不清楚眾人手持燭光的原因。片段可見她與支聯會成員相識，她拿白花及燭光的相片亦顯示她參與支聯會的悼念活動，意圖抵抗及反對警方。

爭議警越權 官：無視衛生始無知

鄒幸彤辯稱當日不見其他人聚集，胡官斥她有意迴避問題。因鄒一直在李卓人身旁，而李的發言可見他們知道群眾以相同原因聚集，她當晚亦於盤坐在地的人群間穿插。

3人曾爭議警方反對集會，侵害其憲法權力。胡官稱她受終院就警方發出公眾集會通知書的機制之合憲裁決所限。辯方另爭議警方禁止集會屬越權，胡官認為公共衛生是公共安全一部分，若警方無視公共衛生問題，反而是「無知」之舉。

認罪李卓人5人下周一判刑

同案黃之鋒、何俊仁等16人早前先後認罪，被判囚4至10個月；李卓人、蔡耀昌、胡志偉等5人亦認罪，押後下周一（13日）判刑。

【案件編號：DCCC 857/20等】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區域法院 明知而參與未經批准集結 煽惑他人明知而非法參與未經批准集結 鄒幸彤 何桂藍 黎智英 六四集會

上 / 下一篇新聞

指港8新聞工作者被囚 保護記者委會：恐懼已散播
指港8新聞工作者被囚 保護記者委會：恐懼已散播
西灣河案 辯方質疑感危險未走 開槍警：有人違法無理由退
西灣河案 辯方質疑感危險未走 開槍警：有人違法無理由退
陳冬：羅冠聰逃犯 出席峰會民主諷刺 羅冠聰：面對流氓 專注自己
陳冬：羅冠聰逃犯 出席峰會民主諷刺 羅冠聰：面對流氓 專注自己
陳冬指要警惕反中亂港勢力抵制立選
陳冬指要警惕反中亂港勢力抵制立選
公務員學院成立 林鄭：官員須認識共產黨理念
公務員學院成立 林鄭：官員須認識共產黨理念
土瓜灣兩母子上吊亡 業主上門揭發
土瓜灣兩母子上吊亡 業主上門揭發
羊村案伍巧怡保釋被拒 終院拒批上訴許可
羊村案伍巧怡保釋被拒 終院拒批上訴許可
學用安心填紙 認障翁嘆轉頭即忘 認障症協會：阻患者在社區活動 恐加速衰退
學用安心填紙 認障翁嘆轉頭即忘 認障症協會：阻患者在社區活動 恐加速衰退
認障者難明防疫 八旬翁觀捉棋犯聚被罰 協會：政策單向 照顧者百上加斤
認障者難明防疫 八旬翁觀捉棋犯聚被罰 協會：政策單向 照顧者百上加斤
新「平安手機」用戶 長者安居協會送智能機
新「平安手機」用戶 長者安居協會送智能機
港大研發抗新冠含銅不鏽鋼 3小時殺毒99%
港大研發抗新冠含銅不鏽鋼 3小時殺毒99%
現Omicron 愛沙尼亞烏干達非港人周日起禁入境
現Omicron 愛沙尼亞烏干達非港人周日起禁入境
會計界候選人互揭建制背景 翁健遭圍攻隱瞞任職中資 文思怡被指曾撐警
會計界候選人互揭建制背景 翁健遭圍攻隱瞞任職中資 文思怡被指曾撐警
4人皆促交代80億國安開支
4人皆促交代80億國安開支
後記：多人拒出席 3界論壇告吹
後記：多人拒出席 3界論壇告吹
港島西3人同轟入境處高官收禮 葉劉倡設「風紀委」
港島西3人同轟入境處高官收禮 葉劉倡設「風紀委」
出獄一年再狎男生 戀童積犯囚9年4月 官讚男生英雄 挺身報案免再有人受害
出獄一年再狎男生 戀童積犯囚9年4月 官讚男生英雄 挺身報案免再有人受害
6款GODIVA雪糕含致癌物 食安中心促停售
6款GODIVA雪糕含致癌物 食安中心促停售
護士拔錯喉 八旬翁不治 醫生指心臟停頓未必因空氣栓塞
護士拔錯喉 八旬翁不治 醫生指心臟停頓未必因空氣栓塞
大灣區GBA時政一周：首屆灣區科學論壇 打造科技達沃斯
大灣區GBA時政一周：首屆灣區科學論壇 打造科技達沃斯
大灣區GBA時政一周：港作灣區東盟橋樑 熟兩地人才缺乏
大灣區GBA時政一周：港作灣區東盟橋樑 熟兩地人才缺乏
灣區手記：與V一席話：雙重危害健康／文：尚東美
灣區手記：與V一席話：雙重危害健康／文：尚東美
六成獲配公屋住戶輪候6年 房委會：難料何時達3年上樓目標
六成獲配公屋住戶輪候6年 房委會：難料何時達3年上樓目標
「媽媽吃麵包碎 我們吃菠蘿包」 六旬姊弟尋失散60年母親
「媽媽吃麵包碎 我們吃菠蘿包」 六旬姊弟尋失散60年母親
曾稱應公開南丫海難報告 張炳良今不評論：政府有其考慮
曾稱應公開南丫海難報告 張炳良今不評論：政府有其考慮
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】論壇被爆做過民協實習生 梁文廣：「變妝術」唔及馮檢基
【Emily】論壇被爆做過民協實習生 梁文廣：「變妝術」唔及馮檢基
【Emily】數碼系統播放 尖沙嘴鐘樓報時鐘聲再響
【Emily】數碼系統播放 尖沙嘴鐘樓報時鐘聲再響
【Emily】葉劉話有局長英文唔好 被外媒笑
【Emily】葉劉話有局長英文唔好 被外媒笑
【Emily】孫中山館重塑「四大寇」事蹟 展合照底片
【Emily】孫中山館重塑「四大寇」事蹟 展合照底片
【Emily】房協兩項目獲亞太創新安老大獎
【Emily】房協兩項目獲亞太創新安老大獎