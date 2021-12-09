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2021年12月9日星期四
港聞二
指退無可退 槍轟「熊仔餅」腹部 警感「孤身力弱」拔槍 憂搶槍故開槍
庭播中槍片 旁聽者嗚咽 官：情緒不穩，麻煩出去
男子穿黃傘衛衣被拒聽審 衝入法庭撞保安 警指襲擊拘人
地產經紀藏械上訴 官質疑控方視萬用匙「武器」
官轟警前言不對後語 裁文員暴動脫罪
警否認叉頸指控 反指方仲賢「叉自己頸」
林鄭：有說投票率低 或因政府做得好 田飛龍稱投票率重要 林鄭說法僅「假設」
周浩鼎批「二五仔」騎牆派 田北辰：我道牆叫道理
北都推新賣地政策 吸高端製造業
護士不知拔喉要「頭高腳低」 事前未受專科培訓
入境處跟進高層收禮 查錫我倡廉署查 質疑恒大每年申大量簽證 本報查詢處方沒答
黃賢貴有港身分證 早年報住廣州
指「無可能無公務來往」 葉劉：負責簽證者「好多人搵」
針後死亡 因果關係首評「不確定」 66歲婦打復必泰16天後歿 衛署：詳情周五交代
指食環推新顧客記錄表無通知 食肆：無權查問豁免安心者「唯有信」
料通關配額「2000也不夠」 工總籲勿限制員工類別
港大發布Omicron新照
調查：疫下近半市民收入減 平均減幅逾38%
28初創攬32獎 數碼港：創科疫下更受重視
社署去信NGO 明年度削1%經常資助
拯溺賽冠軍 女警跳海救醉娃
40候選人覆問卷 11人撐私樓限呎 9人反對14人立場未明 6人倡訂人均居住面積限制
普通話應否高中必修必考 黃成智：助內地發展 曾麗文：學生更討厭中國
選委會界刁勝洪唯一表明撐林鄭連任 7人反對
羅冠聰出席全球民主峰會前夕 3官媒點名批評
大灣區GBA專題：大灣區青年基金 兩年逾萬港青受惠
大灣區GBA專題：年輕人投入灣區 企業領袖籲不斷吸收知識
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【Emily】李嘉欣嘲民記「奉旨跪低」 顏汶羽：勿抹黑
【Emily】梁君彥質疑唔熟工總 梁日昌：選民首要
【Emily】劉卓裕荃灣擺街站 民主黨李洪波拉票
【Emily】Google年度搜尋榜 「消費券登記」No.1 何詩蓓成熱搜本地人物首位
【Emily】鄒家成大學畢業 稱申保釋為與母合照
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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