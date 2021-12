大灣區GBA專題：年輕人投入灣區 企業領袖籲不斷吸收知識

參加者問題:香港作為一個國際金融城市,關於大灣區未來發展,這一代香港年輕人回到內地可以扮演什麽角色,怎樣找到自己的發展機會?

答:HOT技巧,H for Hungry,去到新的地方需要有飢餓感,讓自己保持動力,不斷去吸收知識。O for Open minded,內地和香港大有不同,每個地方都有獨特的文化,要抱有接納的心態,不要因為差異而感到沮喪。T for thoughtful,要深思熟慮,並留意自己身邊的人和事,學習他人值得學習的地方。內地人與人交往會更重視你的為人,而並非你的專業知識,要積累自己的閱歷和經驗。

參加者問題:我學習的科目不是直接和金融或者科技相關學科有關,但我對這方面很有興趣,也希望往這個方向繼續發展,你有哪些建議給我?

答:每個人都有不同的選擇。你需要撫心自問自己想要的。因為你還年輕,不要害怕犯任何錯誤。如果你在職業生涯早期犯過錯誤,你將在職業生涯的後期獲益更多。如果你一開始就在職業生涯中取得成功,可能後面你就會不知道怎樣面對失敗。所以我的建議是聽從內心的想法,即使犯了一些錯誤也不用怕,因為你還年輕。同時,如果你有了自己的想法,就要把它變成一個計劃。然後你就要投入精力,努力做好工作。如果你有一個好的想法,你不努力去制定一個好的計劃,那麼就會令人懷疑你是否認真對待你所想要的。