大灣區GBA專題：年輕人投入灣區 企業領袖籲不斷吸收知識

參加者問題：香港作為一個國際金融城市，關於大灣區未來發展，這一代香港年輕人回到內地可以扮演什麽角色，怎樣找到自己的發展機會？

答：HOT技巧，H for Hungry，去到新的地方需要有飢餓感，讓自己保持動力，不斷去吸收知識。O for Open minded，內地和香港大有不同，每個地方都有獨特的文化，要抱有接納的心態，不要因為差異而感到沮喪。T for thoughtful，要深思熟慮，並留意自己身邊的人和事，學習他人值得學習的地方。內地人與人交往會更重視你的為人，而並非你的專業知識，要積累自己的閱歷和經驗。

參加者問題：我學習的科目不是直接和金融或者科技相關學科有關，但我對這方面很有興趣，也希望往這個方向繼續發展，你有哪些建議給我？

答：每個人都有不同的選擇。你需要撫心自問自己想要的。因為你還年輕，不要害怕犯任何錯誤。如果你在職業生涯早期犯過錯誤，你將在職業生涯的後期獲益更多。如果你一開始就在職業生涯中取得成功，可能後面你就會不知道怎樣面對失敗。所以我的建議是聽從內心的想法，即使犯了一些錯誤也不用怕，因為你還年輕。同時，如果你有了自己的想法，就要把它變成一個計劃。然後你就要投入精力，努力做好工作。如果你有一個好的想法，你不努力去制定一個好的計劃，那麼就會令人懷疑你是否認真對待你所想要的。