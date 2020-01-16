大灣區GBA專題：大灣區青年基金 兩年逾萬港青受惠

明報記者 龍彩霞

黃永光在訪問中說，大灣區共同家園青年公益基金於2019年9月成立，幫助青年裝備技能，在大灣區及其他地區開拓機遇，讓他們可以一展抱負。基金籌得1億元資金，至今已撥款投入約60個主辦及資助項目，以教育和培訓為主導方向，幫助香港年輕人在多元範疇提升技能，受惠者約一萬人次本地青年，項目包括舉辦交流團或分享講座，先讓青年人了解大灣區的發展情况、提供大灣區內地城市企業實習機會，讓青年人體驗內地職場文化。

伙NGO支持各類型學習交流活動

基金的主要合作伙伴為非政府機構，資助與青年有關的計劃，包括培育有創意及才華的設計師、電腦動畫師、社交媒體影響者、新媒體博客作者、城市規劃師、咖啡師和企業家，還支持各類型的學習和交流活動，如農業、藝術、教育、科技，甚至運動和戶外歷奇。

基金主辦項目的對象是中學生、大學生及在職青年的特定群體，提供進修學習及增值機會，部分是透過與外部機構合作，提供行業專業知識及技能培訓，包括「創明天獎學金」、「聲級學堂」、「GenRobo 免費AI培訓課程」等；其中《好聲好戲之聲級學堂》是基金與TVB合辦，超過300名青年報名，從中挑選100名學員入圍，並由今年8月起接受配音基礎訓練。

今年7月，基金推出了「YO PLACE青年服務平台」及與中銀香港、廣東、香港及澳門青聯共同發起的綜合「大灣區青年卡」兩大項目。其中「大灣區青年卡」除了在廣東省有熱線緊急支援、心理輔導及法律援助之外，在內地及澳門消費享有現金回贈，申請人要提供住址及入息證明等（見表）。「YO PLACE青年服務平台」則是一個集線上及線下的青年平台，提供大灣區升學、就業及創業的資訊及服務。線下設施有多媒體空間，包括KOL攝錄及直播間等。

稱中央重視港青 助融入國家發展大局

黃永光又稱，今年9月全國青聯發布惠港青年八條，涵蓋學業、實習、就業及創業等與香港青年發展息息相關的範疇，充分體現了中央對港青的重視，助他們融入國家發展大局。基金將在學業、交流、實習、就業及創業方面推出相應的服務及計劃，透過多項政策的落地實施，積極推動並鼓勵港青融入國家大局。為使香港青年對大灣區有更清晰及深入的了解，基金日後將與港府以及大灣區其他城市的相關部門加強合作，盡快聯繫香港的中學及大學，更廣泛、更普及地傳達有關大灣區的資訊及惠民政策。構思中新項目還包括擴大「KOL人才培養計劃」、加强大灣區交流及企業實習項目及提供培訓及實習。

剛在上月推出的「灣區啟航 - 金融才俊計劃」是由港府財經事務及庫務局與大灣區共同家園青年公益基金會聯合主辦。在計劃推出後，因為12間大學學生反應熱烈，最終超額50%，80個限額最後擴大至120名學生參與。