港聞

港聞二

羅冠聰出席全球民主峰會前夕 3官媒點名批評

【明報專訊】內地3間官媒昨同時發表文章，點名批評將出席美國民主峰會的前香港眾志主席羅冠聰。保安局長鄧炳強昨亦抨擊羅為「現代漢奸」。新華社文章批評羅冠聰是「西方反華『玩偶』」，指他將「被歷史牢牢釘在背叛國家、背叛中華民族的恥辱柱上」。羅冠聰昨在facebook回應稱，自己非首次被罵「漢奸」，「假如獨裁是『中國特色民主』……那麼『中國特色漢奸』，應該就是真正為香港付出的人」。

羅冠聰：被罵漢奸非首次

美國今明兩日舉行首屆全球民主峰會（The Summit for Democracy），羅冠聰獲美國總統拜登邀請在峰會發表演說，談及中共對國際社會威脅、香港及其他地區民主抗爭等。中聯辦聯同外交部駐港特派員公署人員今將舉辦名為「透視民主真諦 堅定民主自信」座談會，中聯辦及外交公署負責人將演講反駁美方。

新華社斥民族罪人 鄧炳強斥現代漢奸

新華社昨發評論，抨擊被香港警方通緝的羅冠聰不但不反省他為香港帶來的巨大傷害，反而尋求外部庇護，「在海外瘋狂『唱衰』香港由亂轉治的大好局面」，「可謂不折不扣的香港罪人、民族罪人」。《人民日報》評論斥「美國的干涉行徑不可能撼動『一國兩制』行穩致遠的歷史大勢」，又指本港市民普遍認為盲目追求美式民主為香港帶來社會分化、惡鬥，「新選舉制度正使選舉回歸良性競爭」。中央廣播電台則指，羅冠聰是「美西方豢養多年的反中亂港打手」。

保安局長鄧炳強繼前日在網誌譴責羅冠聰詆毁中央和特區政府，昨再抨擊他為「現代漢奸」。鄧昨出席活動後主動提及，羅冠聰為外國政治目的而出賣自己國家，羅應感羞恥。

相關字詞﹕民主峰會 鄧炳強 保安局 官媒 羅冠聰

上 / 下一篇新聞

指退無可退 槍轟「熊仔餅」腹部 警感「孤身力弱」拔槍 憂搶槍故開槍
指退無可退 槍轟「熊仔餅」腹部 警感「孤身力弱」拔槍 憂搶槍故開槍
庭播中槍片 旁聽者嗚咽 官：情緒不穩，麻煩出去
庭播中槍片 旁聽者嗚咽 官：情緒不穩，麻煩出去
男子穿黃傘衛衣被拒聽審 衝入法庭撞保安 警指襲擊拘人
男子穿黃傘衛衣被拒聽審 衝入法庭撞保安 警指襲擊拘人
地產經紀藏械上訴 官質疑控方視萬用匙「武器」
地產經紀藏械上訴 官質疑控方視萬用匙「武器」
官轟警前言不對後語 裁文員暴動脫罪
官轟警前言不對後語 裁文員暴動脫罪
警否認叉頸指控 反指方仲賢「叉自己頸」
警否認叉頸指控 反指方仲賢「叉自己頸」
林鄭：有說投票率低 或因政府做得好 田飛龍稱投票率重要 林鄭說法僅「假設」
林鄭：有說投票率低 或因政府做得好 田飛龍稱投票率重要 林鄭說法僅「假設」
周浩鼎批「二五仔」騎牆派 田北辰：我道牆叫道理
周浩鼎批「二五仔」騎牆派 田北辰：我道牆叫道理
北都推新賣地政策 吸高端製造業
北都推新賣地政策 吸高端製造業
護士不知拔喉要「頭高腳低」 事前未受專科培訓
護士不知拔喉要「頭高腳低」 事前未受專科培訓
入境處跟進高層收禮 查錫我倡廉署查 質疑恒大每年申大量簽證 本報查詢處方沒答
入境處跟進高層收禮 查錫我倡廉署查 質疑恒大每年申大量簽證 本報查詢處方沒答
黃賢貴有港身分證 早年報住廣州
黃賢貴有港身分證 早年報住廣州
指「無可能無公務來往」 葉劉：負責簽證者「好多人搵」
指「無可能無公務來往」 葉劉：負責簽證者「好多人搵」
針後死亡 因果關係首評「不確定」 66歲婦打復必泰16天後歿 衛署：詳情周五交代
針後死亡 因果關係首評「不確定」 66歲婦打復必泰16天後歿 衛署：詳情周五交代
指食環推新顧客記錄表無通知 食肆：無權查問豁免安心者「唯有信」
指食環推新顧客記錄表無通知 食肆：無權查問豁免安心者「唯有信」
料通關配額「2000也不夠」 工總籲勿限制員工類別
料通關配額「2000也不夠」 工總籲勿限制員工類別
港大發布Omicron新照
港大發布Omicron新照
調查：疫下近半市民收入減 平均減幅逾38%
調查：疫下近半市民收入減 平均減幅逾38%
28初創攬32獎 數碼港：創科疫下更受重視
28初創攬32獎 數碼港：創科疫下更受重視
社署去信NGO 明年度削1%經常資助
社署去信NGO 明年度削1%經常資助
拯溺賽冠軍 女警跳海救醉娃
拯溺賽冠軍 女警跳海救醉娃
40候選人覆問卷 11人撐私樓限呎 9人反對14人立場未明 6人倡訂人均居住面積限制
40候選人覆問卷 11人撐私樓限呎 9人反對14人立場未明 6人倡訂人均居住面積限制
普通話應否高中必修必考 黃成智：助內地發展 曾麗文：學生更討厭中國
普通話應否高中必修必考 黃成智：助內地發展 曾麗文：學生更討厭中國
選委會界刁勝洪唯一表明撐林鄭連任 7人反對
選委會界刁勝洪唯一表明撐林鄭連任 7人反對
大灣區GBA專題：大灣區青年基金 兩年逾萬港青受惠
大灣區GBA專題：大灣區青年基金 兩年逾萬港青受惠
大灣區GBA專題：年輕人投入灣區 企業領袖籲不斷吸收知識
大灣區GBA專題：年輕人投入灣區 企業領袖籲不斷吸收知識
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《東張西望》黃穎君離巢 任民局媒體主任 月薪6.7萬
【Emily】《東張西望》黃穎君離巢 任民局媒體主任 月薪6.7萬
【Emily】李嘉欣嘲民記「奉旨跪低」 顏汶羽：勿抹黑
【Emily】李嘉欣嘲民記「奉旨跪低」 顏汶羽：勿抹黑
【Emily】梁君彥質疑唔熟工總 梁日昌：選民首要
【Emily】梁君彥質疑唔熟工總 梁日昌：選民首要
【Emily】劉卓裕荃灣擺街站 民主黨李洪波拉票
【Emily】劉卓裕荃灣擺街站 民主黨李洪波拉票
【Emily】Google年度搜尋榜 「消費券登記」No.1 何詩蓓成熱搜本地人物首位
【Emily】Google年度搜尋榜 「消費券登記」No.1 何詩蓓成熱搜本地人物首位
【Emily】鄒家成大學畢業 稱申保釋為與母合照
【Emily】鄒家成大學畢業 稱申保釋為與母合照