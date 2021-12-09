羅冠聰出席全球民主峰會前夕 3官媒點名批評

羅冠聰：被罵漢奸非首次

美國今明兩日舉行首屆全球民主峰會（The Summit for Democracy），羅冠聰獲美國總統拜登邀請在峰會發表演說，談及中共對國際社會威脅、香港及其他地區民主抗爭等。中聯辦聯同外交部駐港特派員公署人員今將舉辦名為「透視民主真諦 堅定民主自信」座談會，中聯辦及外交公署負責人將演講反駁美方。

新華社斥民族罪人 鄧炳強斥現代漢奸

新華社昨發評論，抨擊被香港警方通緝的羅冠聰不但不反省他為香港帶來的巨大傷害，反而尋求外部庇護，「在海外瘋狂『唱衰』香港由亂轉治的大好局面」，「可謂不折不扣的香港罪人、民族罪人」。《人民日報》評論斥「美國的干涉行徑不可能撼動『一國兩制』行穩致遠的歷史大勢」，又指本港市民普遍認為盲目追求美式民主為香港帶來社會分化、惡鬥，「新選舉制度正使選舉回歸良性競爭」。中央廣播電台則指，羅冠聰是「美西方豢養多年的反中亂港打手」。

保安局長鄧炳強繼前日在網誌譴責羅冠聰詆毁中央和特區政府，昨再抨擊他為「現代漢奸」。鄧昨出席活動後主動提及，羅冠聰為外國政治目的而出賣自己國家，羅應感羞恥。