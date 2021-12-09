港聞

港聞二

選委會界刁勝洪唯一表明撐林鄭連任 7人反對

【明報專訊】特首林鄭月娥任內最後《施政報告》提出「北部都會區」宏圖，外間揣測她欲爭取連任。回覆本報的40名候選人中，32人無表明會否支持她連任，包括多名建制派，九龍中楊永杰解釋林太未表示連任，不知有否其他人競逐，但他對林太評分為「不合格」（見右表）。有7名候選人明言反對，包括方龍飛、蔡明禧等非建制派，原因有林太任內房屋問題惡化、一意孤行修訂《逃犯條例》引發社會動盪等。只有選委會界別候選人刁勝洪支持林太連任，讚北部都會區是有遠見方案。

曾為林鄭助選盛智文不評分 不表態

不表態會否支持林太連任的候選人，包括曾任林太競選辦主席團的盛智文，與陳凱欣等建制派同稱因未看到林太表達連任的意願。盛智文無為林太評分，但指她任內面對很多挑戰，看到她在去年學習到很多，亦為香港做了些好事，如今年的施政報告是歷任特首最好一份。教育界文詩詠稱林太「僅僅合格」，提到林太可能當技術官僚太久，感覺她對人的心理較冷冰。

批發及零售界林至頴、選委會黃梓謙和林順潮稱，下任特首要符合港澳辦主任夏寶龍提出的「五個善於」。

至於非建制派，新思維狄志遠和黃俊瑯稱會否支持林太連任是言之尚早，但指她不合格。曾麗文指對支持林太連任否「沒意見，反正沒分別」，她給林太100分，指林鄭令「香港人終於夢醒，理解自己是三等公民的現實」。

反對林太連任的有潘焯鴻、方龍飛、馮檢基、蔡明禧、劉卓裕、黃成智和翁健，潘和蔡給林太負分，蔡更給「負1000分」，批林太是「千古罪人」、應為社會動盪負上責任。潘批評，林太沒作為領導的胸襟、缺執政團隊的組織能力等，無將市民放在思考上。翁健提到林太民望低迷，失去絕大部分港人信任。

陳家洛：候選人避談「等信號」

難免予人沒自由意志印象

對於大部分回覆者都無明言會否支持林太連任，浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，候選人明顯是「等信號」，「擔心跟車太貼，又擔心跟得唔夠貼」；認為候選人理應可從林太的民望、表現說出看法，候選人避談此題目，難免令人認為候選人沒有自由意志。所有候選人名單可見選舉事務處網站。

（立法會選舉．明報問卷）

（二之二）

相關字詞﹕立法會選舉 2021 特首林鄭月娥 林鄭月娥

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