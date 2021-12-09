普通話應否高中必修必考 黃成智：助內地發展 曾麗文：學生更討厭中國

反對的20人中，大多認為增加科目將加重學生及教育負擔，以及師資是否足夠等，港島東潘焯鴻認為，大部分中一生沒有學習普通話，且師資不足，認為短中期應規劃師資及硬件，再成為長遠目標；九龍中譚香文則認為普通話成必修必考科，「未必配合國家大政策」，稱目前全國講求減低學生應試壓力、打擊補習文化。新界北曾麗文認為會令中學生更討厭中國。

教育界文詩詠：對高中必考有保留

教育界文詩詠認同普通話在港愈趨重要，但對高中必考有保留，建議列為大學必修科較合理，針對溝通能力、語法運用、口音標準方面訓練。法律界陳曉鋒則建議，應加強從政者的普通話水平。

支持的12人中，選委會界別黃梓謙稱高中課程必修必考普通話是大勢所趨，但先要與教育界研究，聽取社會廣泛意見；批發及零售界林至頴認為，考試機制有助學生投放足夠的專注力在普通話科，同時可助學生建立民族自豪感和認同感。

盧維思：應由幼稚園開始

選委會界別林智遠和周文港都認為有助學生融入國家發展，在內地發展事業等；林順潮則表示，中國人讀普通話是「天經地義」，對年輕人未來發展「百利而無一害」；盧維思稱，原則上同意普通話成必修必考科目，但認為應由幼稚園循序漸進納入課程。

8人未有直接回應是否支持普通話成高中必修必考科目，其中選委會界別李浩然認為，問題核心在於普通話應否成授課語言，而非是否獨立成科。工程界黃偉信稱，教育局應加強本地學生對兩文三語的訓練，又建議當局大力推動學生學習新時代語言「編碼」（Coding）；九龍西馮檢基稱提升普通話地位時，也須加強廣東話和英語培育。

（立法會選舉．明報問卷）

（二之二）