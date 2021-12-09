普通話應否高中必修必考 黃成智：助內地發展 曾麗文：學生更討厭中國

【明報專訊】國家教育部6月發表《粵港澳大灣區語言生活狀况報告》，提出將普通話納入考評體系，本報向立法會候選人了解他們是否支持普通話納入本地高中必修必考科目，回覆的40人中有20人表示反對，其中新界東南蔡明禧、教育界林日豐和會計界翁健認為應有選擇，新界西北田北辰則建議中文科加入普通話會話考核；12人支持，其中新界東北黃成智認為有助年輕人在中國、台灣及世界各地發展。
反對的20人中，大多認為增加科目將加重學生及教育負擔，以及師資是否足夠等，港島東潘焯鴻認為，大部分中一生沒有學習普通話，且師資不足，認為短中期應規劃師資及硬件，再成為長遠目標；九龍中譚香文則認為普通話成必修必考科，「未必配合國家大政策」，稱目前全國講求減低學生應試壓力、打擊補習文化。新界北曾麗文認為會令中學生更討厭中國。
教育界文詩詠：對高中必考有保留
教育界文詩詠認同普通話在港愈趨重要，但對高中必考有保留，建議列為大學必修科較合理，針對溝通能力、語法運用、口音標準方面訓練。法律界陳曉鋒則建議，應加強從政者的普通話水平。
支持的12人中，選委會界別黃梓謙稱高中課程必修必考普通話是大勢所趨，但先要與教育界研究，聽取社會廣泛意見；批發及零售界林至頴認為，考試機制有助學生投放足夠的專注力在普通話科，同時可助學生建立民族自豪感和認同感。
盧維思：應由幼稚園開始
選委會界別林智遠和周文港都認為有助學生融入國家發展，在內地發展事業等；林順潮則表示，中國人讀普通話是「天經地義」，對年輕人未來發展「百利而無一害」；盧維思稱，原則上同意普通話成必修必考科目，但認為應由幼稚園循序漸進納入課程。
8人未有直接回應是否支持普通話成高中必修必考科目，其中選委會界別李浩然認為，問題核心在於普通話應否成授課語言，而非是否獨立成科。工程界黃偉信稱，教育局應加強本地學生對兩文三語的訓練，又建議當局大力推動學生學習新時代語言「編碼」（Coding）；九龍西馮檢基稱提升普通話地位時，也須加強廣東話和英語培育。
（立法會選舉．明報問卷）
（二之二）
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