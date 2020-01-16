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港聞二

40候選人覆問卷 11人撐私樓限呎 9人反對14人立場未明 6人倡訂人均居住面積限制

【明報專訊】距立法會選舉不足兩周，本報早前向聯絡到的150名候選人發出問卷了解他們對政治、民生議題的看法，周一（6日）刊出第一集，今集關注候選人對房屋、教育議題的立場，以及是否支持特首林鄭月娥連任。

中央關注港人居住環境，發展局早前表示考慮賣地時，限制私人住宅最細面積。對於是否支持立法限制私樓單位最低面積，已回覆的40名候選人中有11人支持，文思怡、林日豐、黃偉信、周文港建議由220至400平方呎不等，陳凱欣、黃梓謙等6人則支持以人均居住面積限制。反對有9人，田北辰擔心限最低面積會減少供應，翁健認為做法扭曲市場經濟。另有14人未明言立場，教育界文詩詠憂發展商爭相興建面積極接近「最低面積」的單位，林筱魯認為癥結在於土地儲備不足。

建議最低呎數 220呎至400呎不等

支持設最低呎數的候選人中，黃成智、林日豐和盛智文建議250呎；文思怡則提出220呎，但擔心不良後果，包括令市場單位供應減少、樓價上升，使市民更難上車，認為政府要多管齊下，如增加土地、資助房屋供應。黃偉信則稱，北部都會區和明日大嶼支持下，政府應考慮參考新加坡及深圳，把私人樓宇面積最低呎數提升到270至300呎，並指這目標可透過推動公私營合作，釋放新界農地。周文港更提出最低面積為400呎。

潘焯鴻、盧維思、陳凱欣、陳子中、黃梓謙和馮檢基6人支持立法，但認為是要規限最低人均居住面積。馮稱，限制私樓單位最低面積意義不大，指香港人均居住面積約為161平方呎，新加坡則是323方呎，他建議分兩階段改善：立例規定每人最低居住面積為160呎，之後規定人均居住面積為320呎。陳子中認為不論公屋、私樓，都應將人均居住面積提升至最少200平方呎，政府應在土地及房屋規劃上配合。

黃梓謙倡參考內地人均居住標準

黃梓謙則舉內地和外國例子，如內地城鎮人均居住面積可分為140平方呎的「底線標準」、215平方呎至323平方呎的「提升標準」等，認為香港可參考不同地方，訂定適合香港的法例。

田北辰反建議只准售予港人

反對限私樓最低面積有9名候選人，其中劉卓裕表示香港實行市場經濟，且有供求需要，增加土地及房屋供應才是解決住屋問題的首要之道。田北辰反建議，與其限制面積，不如限制新發售私樓與其後轉售，業主必須是香港永久居民。陳澤斌認為，現時樓價高企，並非推動最低面積的時機。

至於14名無明言立場的候選人則提出不同擔憂。文詩詠稱反對單位愈起愈細，但對立法成效有質疑，稱地價、建築成本一直居高不下，憂發展商會爭相興建面積極接近「最低面積」的住宅單位，令較大單位比例會比立法前更低，香港人仍是愈住愈細。

林至頴同稱，建築成本和地價貴是事實，立法可能令發展商減少投地，供應進一步減少。丁健華稱，立法雖可保障市民人均居住面積，但質疑會否進一步推高樓價，建議政府提供低息貸款助教師置業。

本報周一（6日）刊出首集候選人問卷回覆，獲39名候選人回覆，報道後新界北曾麗文再回覆本報，故今次有40人回覆。

立法會選舉共有153名候選人，名單見選舉事務處網站。

明報記者

（立法會選舉．明報問卷）

（二之二）

相關字詞﹕發展局 土地房屋 地產商 發展商 限呎樓 立法會選舉 2021

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