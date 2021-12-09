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港聞二

拯溺賽冠軍 女警跳海救醉娃

【明報專訊】一名36歲女子昨日凌晨與友人在觀塘海旁傾心事時帶醉失足墮海，東九龍衝鋒隊（EU）接報到場，女警吳翠華馬上落海救人，與消防合力將事主救起送院。原來加入警隊4年的吳翠華曾兩膺世界拯溺錦標賽拋繩項目冠軍，她覺得成功救人的滿足感大，日後希望考督察，與同袍分享經驗。

事發於昨凌晨1時許，36歲姓毛女子與24歲姓陳男友人在觀塘海濱喝酒談心事期間，疑因喝醉失足墮海。東九龍衝鋒隊57號衝鋒車在兩個街口外趕到現場，27歲女警吳翠華請示上司後，脫下裝備跳落海，與只摟着水泡的事主等候水警及消防到場，最後合力將她救上水警輪，女子經碼頭上岸後清醒送院治理。

稱投考警察為父親「圓夢」

吳翠華5個月前完成機動部隊大隊工作後加入東九龍衝鋒隊。她憶述事主在海上緊抱着自己候援時曾稱「好驚」，又向她道歉。吳則不斷安慰事主，並着她下次不開心時要向社工或警方求助。

吳初中起接觸拯溺運動，2016及2018年奪得世界拯溺錦標賽拋繩項目冠軍。但她笑言過往在比賽都是負責「被救」，今次第一次救起真人，覺得過程比想像中辛苦，但學以致用及成功救人的滿足感很大。她又稱，成功救人與拘捕罪犯的分別，是確確實實地救了別人一命，也救了事主身邊的家人、朋友。

吳翠華透露，父親年輕時投考警察不果，加入警隊算是為他「圓夢」，家人對她今次成功救人感到欣喜。被問是否因為學習拯溺才會選擇加入警隊，她說就算當時選擇其他運動，相信最後選擇都會一樣。

吳大學時念中國文學，她表示因自己以前性格較文靜而選擇先投考警員累積經驗，未來希望投考督察，將在警隊的經驗及犯錯後汲取的教訓與同袍分享。

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