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社署去信NGO 明年度削1%經常資助

【明報專訊】《財政預算案》提出壓縮政策局及部門開支，目標2022/23年度減少1%經常開支，社會福利署昨日去信受資助非政府機構（NGO），宣布2022/23年度削減1%經常資助，料機構明年3月會獲悉被減資助額。香港社會服務聯會（社聯）對此感到失望，冀減資助只屬短暫性質；有機構稱疫情下求助個案及工作量大增，斥政府減資助不合理。

料機構明年3月得悉被減金額

社署沒有正面回應措施是否只屬過渡，稱2022/23年度實施後撥款水平將成為2023/24年度及其後津助及資助款項的基準，政府會適時審視用於社會福利等民生開支，確保公共資源有效分配及運用。對於措施被指是向弱勢開刀，勞福局長羅致光稱，政府下個財政年度經常開支撥款將減1%，除了無法避免的項目，社福開支方面綜援及長者生活津貼等毋須削減，又說明白社福機構面對的挑戰，會共同努力以有效適應這次資源削減。

據悉，社署昨日去信受資助非政府機構交代2022/23年度削減1%經常開支，包括透過部門節流及削減社會福利資助，機構明年約3月會獲通知被減資助金額；但寄養服務津貼、庇護工場或綜合職業康復服務中心獎勵金等四類項目開支獲豁免。

社聯失望 稱減資助違承諾

根據社署數字，2021/22年度約170間非政府機構提供資助福利服務，獲資助約200億元。社聯對政府決定如期削減資助表示失望，資助機構在營運和服務提供均面對困難，政府單方面削減資助，違背當初推行整筆撥款制度時對社福機構的承諾。社聯期望削減資助只是短暫性質，避免對服務帶來長遠影響；資助社福機構會嘗試透過節流應付，盡力減低對服務使用者的影響。

社區組織協會副主任施麗珊表示，過去兩年疫情下非政府機構接獲求助個案及工作量大增，亦要申請其他資助或籌款應付新服務，政府卻要減資助，做法不合理。她相信機構被減資助會影響前線服務，有何措施應對則有待討論。

工會籲機構勿向前線「開刀」

社會福利機構員工會理事長邱智恆擔心有機構減薪或減人手作為解決方案，呼籲機構勿藉機向前線員工「開刀」，應先透過活動開支開源節流，或中高層凍薪或減薪應對；社署亦應向儲備水平較低及長期赤字的機構作特別安排，免影響前線服務。

相關字詞﹕社聯 整筆撥款 非政府機構 社署

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