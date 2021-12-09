28初創攬32獎 數碼港：創科疫下更受重視

是次不少獲獎公司的研發產品與醫療科技有關，包括由Zero Dynamic Technology研發的「紅外三維脊柱及體態分析儀 Dr. Body Scan」、由德柯斯科技研發的「Ambient 16智慧樂齡應用」及尖思科研研發、應用於遠程診斷篩查和慢性病監測的候攜自助醫學成像等科研產品。

研發產品多涉醫療「利潤較低」

得獎者：重應用而非收益

任景信以Zero Dynamic Technology為例，稱部分創辦人於2019年參與「數碼港大灣區青年創業計劃」時認識，認為相關計劃有助促進本港與國內學生合作；雖然醫療科技的利潤較其他科研項目低，但任景信相信，只要產品有賣點和技術成熟，絕不用擔心收益問題。得獎者之一濃說科技的行政總裁兼創辦人鄭嘉泓也稱，發展創科企業不應以收益為指標，應着重應用方面，但他亦提到，疫情令企業難以離港設立分公司及面見投資者。

疫情衝擊香港不同行業，但任景信稱創科業卻因而更被重視，包括令部分傳統企業更願擁抱智慧生活相關的科技，而近年施政報告對創科着墨加強，加上大灣區發展，以及內地支持香港成為國際創新及科技科中心，故看好本港創科業前景。

香港科技園公司行政總裁黃克強昨在一經濟高峰論壇表示，科學園每年提供逾2000職位，但最終只請到200人。任景信稱「（科研）人才永遠都不會夠，一夠就要擔心，因為這代表需求減少」，指全球面臨科研人才短缺，但香港仍有不同渠道培養人才，如有大學提供金融科技課程。

明報記者