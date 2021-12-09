調查：疫下近半市民收入減 平均減幅逾38%

該組織9至10月以問卷訪問598人，受訪者平均年齡為38歲，家庭平均人數4名，疫前家庭平均月入為3.82萬元，逾46%受訪者有大專或以上學歷。結果顯示，疫下收入下跌者中，只有約45%的家庭收入已完全恢復疫前水平，最低家庭收入狀况平均維持8.5個月，逾一成人最低收入狀况持續經歷19個月或以上，但僅不足4%決定申請綜援。

收入曾下跌者 45%已回復以前薪金

基督教服務處政策倡導幹事吳偉明說，不少疫情期間收入下跌者原為中等收入、小康家庭，即使想申綜援亦被指所住物業租金太高，最終放棄申請。他舉例，一名50歲父親原任職跨國公司負責品牌銷售，疫下失業，其後覓得一份裝修公司的銷售工作，為省開支，一家五口改租一個月租1.2萬元單位，較原來居所租金低7000元，但他轉職後收入大減，交租後已所剩無幾，又不忍心再要家人搬到環境更差的居所，最終放棄申請綜援，藉透支信用卡應付開支，一度欠下約10萬元卡數。

該機構建議，政府容許特定人士提取部分強積金作應急之用，再推限時放寬綜援申請門檻，並建立失業支援制度。

（新冠疫情）