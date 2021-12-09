料通關配額「2000也不夠」 工總籲勿限制員工類別

香港工商界關注何時通關及配額分配。工總常務副主席林世豪昨在港台《千禧年代》節目表示，明白通關初期需循序漸進，否則易生混亂，但他希望政府不要偏袒大企業或中小企，又建議當局公平分配通關配額，讓每間企業可獲指定配額，亦非以企業的業務計算。

林世豪說，難以評估多少個通關配額才足夠，他舉例指工總今年初訪問逾300間企業，六成受訪企業估計每月需有1至5名員工往返內地，相信就算有1000或2000多個通關配額都不足夠。他希望通關能像「來港易」計劃，每日設配額，亦不要限制企業哪些員工可到內地，因為不論管理層、董事、技術員工都很有需要來往中港兩地。

梁振英倡部分預留商會傳媒政要等

全國政協副主席、前特首梁振英昨出席一個論壇致辭時亦提及配額問題。他說，香港必須追回失去的兩年，建議政府通關後應預留部分豁免檢疫的名額，給予與內地有關的政策研究人員、專業團體、香港及外國商會、媒體及外國政府代表等，又指香港商會和專業團體亦應派員到廣東，重啟和深度發展粵港關係。

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