料通關配額「2000也不夠」 工總籲勿限制員工類別

【明報專訊】港府正籌備與內地恢復通關，特首林鄭月娥日前表明通關初期會設配額，商務及公務需要者將優先。據了解，商務及經濟發展局長邱騰華昨天與部分商會代表見面，聽取通關配額意見；香港工業總會建議每日設通關配額，且不應限制企業員工類別，亦希望政府公平分配配額，不應偏袒大企業或中小企，讓每間企業可獲指定配額。
香港工商界關注何時通關及配額分配。工總常務副主席林世豪昨在港台《千禧年代》節目表示，明白通關初期需循序漸進，否則易生混亂，但他希望政府不要偏袒大企業或中小企，又建議當局公平分配通關配額，讓每間企業可獲指定配額，亦非以企業的業務計算。
林世豪說，難以評估多少個通關配額才足夠，他舉例指工總今年初訪問逾300間企業，六成受訪企業估計每月需有1至5名員工往返內地，相信就算有1000或2000多個通關配額都不足夠。他希望通關能像「來港易」計劃，每日設配額，亦不要限制企業哪些員工可到內地，因為不論管理層、董事、技術員工都很有需要來往中港兩地。
梁振英倡部分預留商會傳媒政要等
全國政協副主席、前特首梁振英昨出席一個論壇致辭時亦提及配額問題。他說，香港必須追回失去的兩年，建議政府通關後應預留部分豁免檢疫的名額，給予與內地有關的政策研究人員、專業團體、香港及外國商會、媒體及外國政府代表等，又指香港商會和專業團體亦應派員到廣東，重啟和深度發展粵港關係。