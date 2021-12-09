指食環推新顧客記錄表無通知 食肆：無權查問豁免安心者「唯有信」

料新規定初期生意減一兩成 外賣增

位於灣仔譚臣道的咖啡店「Retold再說」過去一直是A類食肆，維持堂食至晚上6時、每枱最多兩人、五成座滿，食客毋須掃安心出行。惟今起到食肆堂食一律要用安心出行，老闆DC指該店堂食和外賣客比例屬八比二，預期新措施落實初期生意或跌一兩成，外賣客人或升至佔總體四成，已多準備外賣盒。DC質疑，本港疫情緩和，很多市民已打針，無本地個案，政府仍收緊防疫安排，認為新措施只是為了配合政府推行政策，「以前話『自由不可當飯食』，但現在無安心出行真的隨時無飯食」。

新措施下，15歲或以下和65歲或以上者、殘疾人士、其他獲政府或政府授權機構認可的人士可豁免用安心出行，繼續「填紙仔」。DC指食肆職員無權檢查食客的身分證，若食客自稱是獲豁免人士，食肆唯有信任，「屆時（食環）巡查話違規，我都無辦法」。

食環署網頁昨日上載新一份「顧客資料記錄表」，列明今日生效，要求簽署人確認是15歲或以下及無成年人士陪同的人士、65歲或以上人士、殘疾人士或其他獲政府或政府授權機構認可的人士。另一食肆「膳心小館」負責人林先生指，食環署上載新記錄表沒通知食肆持牌人，憂署方會以食肆提供過時的舊式記錄表為由，檢控食肆及罰款。他又預期新措施下生意將跌約兩成。

派舊表檢控否 食環：初期重勸喻宣傳

本報昨向食環署查詢，會否檢控仍派發舊式記錄表的食肆；食環署回覆，措施實施初期會較着重公眾教育、勸喻和宣傳，並會密切留意相關情况，適時調整安排，亦會發信予餐飲處所負責人及表列處所管理人。

有市民亦指不想使用安心出行。在灣仔上班的陳小姐表示，今天起會盡量買外賣，避免安裝安心出行，稱不覺得用安心出行可預防爆疫。裝有安心出行的柯小姐則大嘆：「大勢所趨，政府要睇齊大陸，市民只可妥協（安裝安心出行），除非不住在香港。」

4機構獲授權派證明書 准無家者填紙

另外，政府授權4間由社會福利署資助為無家者提供支援的機構，為有需要的無家者發出認可證明書，讓他們以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」，獲授權機構包括聖雅各福群會、救世軍、基督教關懷無家者協會和香港社區組織協會；有關證明書載列獲授權機構名稱，由機構填寫申請豁免人士姓名和個案編號，並須蓋上機構印章作實。

社協組織幹事吳衛東稱昨日才收到通知，截至昨晚7時已向近10名無家者發出證明書，他指近八成無家者無手機，難緊貼政府安排。至於如何確認無家者身分，吳稱協會每周兩次外展，到訪街友登記的住宿位置，長遠建議政府用其他方法協助街友，如利用八達通登記進入處所等。

（新冠疫情）