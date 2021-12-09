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針後死亡 因果關係首評「不確定」 66歲婦打復必泰16天後歿 衛署：詳情周五交代

【明報專訊】政府昨公布，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會在最近一次會議檢視的疫苗接種關注事件中，包括一宗接種復必泰疫苗超過14日後懷疑患上心肌炎的死亡個案，該個案與疫苗接種的因果關係被評估為「不確定」。本報昨向衛生署查詢相關個案，衛生署回覆指，個案涉及66歲女子，她接種復必泰16天後離世，解剖發現是心肌炎，據所得資料，無法確立死者患心肌炎和疫苗有因果關係，個案會由港大「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」分析，會在周五公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》交代詳情。

據了解，此為首宗獲判定為「不確定」的死亡個案，未能排除屬於與疫苗相關的心肌炎，並可能涉及細小病毒感染。

專家委員會稱至今未見不尋常現象

據政府公布，截至本月5日，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種無因果關係，初步認為14宗與疫苗接種無關聯，一宗待取得更多資料評估。委員會稱至今未發現不尋常現象，會繼續監察。截至本月5日的過去一周，衛生署接獲一宗涉及12至15歲青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎的報告，一名14歲男子打第一針復必泰後兩天內胸痛，情况穩定。同期衛生署接獲兩宗於離世前14日內打針的死亡報告，分別為82歲女子及57歲男子，政府公布稱無臨牀證據顯示個案由疫苗引起。另外，第五批、約40萬劑科興疫苗昨由北京運抵香港。

本港昨沒新增新冠病毒確診，是相隔一個月後再次零確診，另有一宗外地確診懷疑復陽個案，該名61歲男病人上月16日由加納經卡塔爾抵港，在機場檢測呈陰性，其後在荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間四度檢測陰性，上月30日完成檢疫後入住尖沙嘴君怡酒店，無病徵。他本月6日按規定檢測，結果呈陽性，驗出L452R變異病毒株，病毒數值大於30、即病毒量低。他曾於內地接種兩劑國藥疫苗。

據衛生防護中心初步調查，該病人今年9月曾在加納確診，中心檢視流行病學資料、臨牀數據和化驗結果後認為上述個案與復陽個案脗合，正與加納衛生當局跟進。患者潛伏期內曾在香港居住及到訪之處納入強檢。

兩宗初確 22地點強檢

另外，當局昨晚公布兩宗初步確診個案，同為39歲男子，先後離港並分別從德國及捷克返港，同帶L452R變異病毒株，因應兩宗個案潛伏期在港行蹤，22個地點須納入強檢，包括海洋公園萬豪酒店海灣地下員工餐廳等。

明報記者

（新冠疫情）

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