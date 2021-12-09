針後死亡 因果關係首評「不確定」 66歲婦打復必泰16天後歿 衛署：詳情周五交代

據了解，此為首宗獲判定為「不確定」的死亡個案，未能排除屬於與疫苗相關的心肌炎，並可能涉及細小病毒感染。

專家委員會稱至今未見不尋常現象

據政府公布，截至本月5日，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種無因果關係，初步認為14宗與疫苗接種無關聯，一宗待取得更多資料評估。委員會稱至今未發現不尋常現象，會繼續監察。截至本月5日的過去一周，衛生署接獲一宗涉及12至15歲青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎的報告，一名14歲男子打第一針復必泰後兩天內胸痛，情况穩定。同期衛生署接獲兩宗於離世前14日內打針的死亡報告，分別為82歲女子及57歲男子，政府公布稱無臨牀證據顯示個案由疫苗引起。另外，第五批、約40萬劑科興疫苗昨由北京運抵香港。

本港昨沒新增新冠病毒確診，是相隔一個月後再次零確診，另有一宗外地確診懷疑復陽個案，該名61歲男病人上月16日由加納經卡塔爾抵港，在機場檢測呈陰性，其後在荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間四度檢測陰性，上月30日完成檢疫後入住尖沙嘴君怡酒店，無病徵。他本月6日按規定檢測，結果呈陽性，驗出L452R變異病毒株，病毒數值大於30、即病毒量低。他曾於內地接種兩劑國藥疫苗。

據衛生防護中心初步調查，該病人今年9月曾在加納確診，中心檢視流行病學資料、臨牀數據和化驗結果後認為上述個案與復陽個案脗合，正與加納衛生當局跟進。患者潛伏期內曾在香港居住及到訪之處納入強檢。

兩宗初確 22地點強檢

另外，當局昨晚公布兩宗初步確診個案，同為39歲男子，先後離港並分別從德國及捷克返港，同帶L452R變異病毒株，因應兩宗個案潛伏期在港行蹤，22個地點須納入強檢，包括海洋公園萬豪酒店海灣地下員工餐廳等。

明報記者

（新冠疫情）