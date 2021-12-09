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指「無可能無公務來往」 葉劉：負責簽證者「好多人搵」

【明報專訊】入境處兩高官承認接受由恒大高層贈送的貴價禮物籃，入境處其後發聲明指「雙方並無公務往來」。曾任入境處長的新民黨主席葉劉淑儀表示，入境處和恒大「無可能無公務來往」。她指入境處工作範圍廣泛，負責處理簽證管制的官員「好多人搵」，認為任職入境處根本不應該收禮物，與商界往來亦應該小心謹慎。

葉劉淑儀稱，過往任職入境處時，如收到禮物會交福利部處理，留待「聖誕大抽獎」或與部門同事分享。葉太為立法會港島西候選人，競選該區的還有陳學鋒及方龍飛。

民主黨主席羅健熙表示，對兩高官沒有避嫌收受商界貴重禮品感到極之失望，批評兩人被傳媒揭發事件後仍「狡辯」禮品價值不高而毋須申報，嚴重打擊公務員團隊的廉潔形象，影響公眾對入境處的信心。羅又提到，今年3月保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海，被揭發受恒大邀請，於私人會所內的高級餐館享用貴價晚宴。他指當時政府聲稱「活動屬交際不用申報」，特首林鄭月娥亦說「事件應告一段落」，今次再有高官收受利益而不申報，反映「上樑不正下樑歪」，他批評特首帶頭不尊重和恪守過去政府一貫對官員必須廉潔奉公、按規章辦事的要求。

民建聯劉國勳昨出席活動時表示，政府官員應小心處事，遵守政府機制，希望盡快調查，向市民交代。劉國勳為立法會新界北候選人，競選該區的還有張欣宇、沈豪傑及曾麗文。

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