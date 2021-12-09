黃賢貴有港身分證 早年報住廣州

恒大集團網頁顯示，黃賢貴2004年加入集團，2014年2月獲委任為執董。據了解，恒大集團2008年於本港上市時，他已被派駐香港。據公司註冊處資料，2014年他被委任為董事後，他在公司註冊文件上報住廣州，在身分證明文件上同時填上香港身分證、內地身分證及中國護照號碼。至2018年，他改為報住大角嘴瓏璽，翌年只填寫香港身分證。

根據入境處網頁，內地人可透過「輸入內地人才計劃」來港工作，由入境處審批及續期。而根據《人事登記條例》，申請工作簽證來港的人，若逗留超過180天，將獲發身分證。在香港通常居住連續7年或以上的中國公民，可向入境處申請核實永久居民身分證資格。

郭俊峯接任處長大熱 曾與汪奇同期駐京

承認收禮的入境處副處長郭俊峯，1989年加入入境處，今年9月獲擢升為副處長，被視為接替處長的大熱人選。他曾借調至保安局及公務員事務局，2014年被派往駐京，其後派駐反恐科。他出任助理處長時負責管理所有口岸。他曾參加井岡山國情研習班、香港入境事務處第18期赴內地研修班及國家行政學院第二期香港紀律部隊高級管理人員國策研修班。

另一名承認收禮的首席入境事務主任汪奇，與郭同期被派往駐京，曾參加第25期香港入境事務處赴內地研修班，任職總入境事務主任時，曾率團到歐洲推廣「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」及優秀人才入境計劃 ，任職助理首席入境事務主任時曾負責簽證管制。