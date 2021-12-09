入境處跟進高層收禮 查錫我倡廉署查 質疑恒大每年申大量簽證 本報查詢處方沒答

民主黨指兩人曾負責簽證管制 同促廉署介入

民主黨主席羅健熙表示，郭俊峯及汪奇曾負責簽證管制事宜，郭更被內部視為接任入境處長的熱門人選，兩人辯稱不會與恒大公司有任何公務往來實在令人懷疑。他認為廉署應主動調查，向公眾交代調查結果，否則貪腐官場文化就會在香港植根。查錫我稱，事件涉及入境處副處長，入境處長應調查，但他更贊成交廉署調查，因較有公信力，如入境處自己調查，予人官官相衛感覺。廉署回應稱不評論個別事件，會依法按既定程序跟進涉嫌觸犯《防止賄賂條例》的行為。

本報昨向入境處查詢，黃賢貴及恒大是否有任何職員曾獲發簽證來港工作，何時獲得簽證及屬什麼類型的簽證，入境處未有回應。本報昨亦向保安局查詢，由什麼部門和職級的人員負責調查，事件會否由公務員事務局跟進，保安局回覆查詢時只稱現交由入境處跟進調查。公務員事務局指事件由部門跟進調查，現階段不評論個別個案。

鄧炳強昨出席活動後見記者，他回應記者時說，相關官員已解釋，入境處亦會調查，待調查結果出來後大家可再討論此事。郭俊峯及汪奇早前稱，涉事禮物籃在某些優惠時曾低於政府容許的3000元，鄧炳強被問作為保安局長或紀律部隊，應否這樣理解條例，他沒正面回答，重申會就官員的解釋調查，調查完結後他相信會有結果。

傳媒查詢後 兩人匯報「收私交友好物品」

入境處昨午發聲明回應，​就傳媒報道兩名入境處人員收取食物籃事宜，有關人員12月5日接獲傳媒查詢後已即時匯報入境處長，表示兩人「曾於傳統節日收取私交友好送出的物品，但雙方並無公務往來」，其價值「沒有超出相關規定，故沒有作出申報」。入境處稱正跟進事件，並強調一向十分重視屬下人員的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，會依照相關法例及既定程序嚴肅處理。

根據《接受利益（行政長官許可）公告》，公務員可在特別場合或節日接受「私交友好」送贈不多於3000元的禮物；有關「私交友好」應與該訂明人員所任職的部門和機構並無公事往來。

查：法律精神在公僕不應收利益 非禮物價值

查錫我指出，入境處的聲明含糊其辭，以「雙方並無公務往來」交代；認為關鍵在於恒大和入境處是否有公務往來，入境處應解釋清楚。他質疑恒大每年均要向入境處申請大量工作簽證，申請內地人來港工作，屬業務往來；又指黃賢貴屬恒大香港公司總經理，代表該公司，日後若要爭拗他是否以私人身分送禮，「看看法庭會否接受」。他指出，有關法律精神不在於禮物價值，而是公務員不應該收利益。

「立場新聞」報道，郭俊峯及汪奇9月曾接受黃賢貴派人送來原價3388元的港島香格里拉酒店中秋禮物籃「璧月禮品籃」，二人向「立場」解釋稱禮品籃優惠價不多於3000元。本報昨向港島香格里拉酒店查詢「璧月禮品籃」定價以及有否折扣優惠，截稿前未有回應。