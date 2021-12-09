港聞

港聞二

護士不知拔喉要「頭高腳低」 事前未受專科培訓

【明報專訊】八旬翁於2016年因心肌梗塞入住瑪麗醫院深切治療部，護士疑未按照程序拔除導管，致他血管空氣栓塞，3天後死亡，死因庭昨傳召負責拔喉的護士作供。該護士在庭上承認不知道要採用「頭高腳低」的方式拔喉，但不肯定「無人教」還是自己忘記。院方深切治療部部門運作經理確認，涉事護士曾接受包括拔喉的基本培訓，但案發時未接受專科培訓。

不肯定「無人教」或忘記

死者祁枝（終年83歲）2016年5月19日入院，同月30日不治。時任瑪麗醫院深切治療部護士何諾晞供稱，2016年5月26日首次接觸死者，事主當時神志不清，一度嘗試拔走身上的導管。及至翌日早上10時許，他獲深切治療部醫生劉耀聰指示可以為事主拔除插在右頸上的三腔血液透析導管。

未幾他發現事主面青口唇白、少少抽搐、心跳緩慢，疑似心搏停頓前的狀態，遂與在場醫護為他急救。在死因裁判官何俊堯查問下，何諾晞稱當時不知道要採用「頭高腳低」的方式拔喉，被追問下稱「唔肯定有無教」，或是自己忘記，印象中無人着他閱讀拔喉指引。

法庭傳召瑪麗醫院深切治療部部門運作經理余建業作供，余稱何諾晞曾接受基本培訓，包括如何拔喉，惟案發時未接受專科培訓。何官關注，萬一有醫護長時間無接觸拔喉工作或會生疏，其間會否提醒或派發指引，余稱沒有，「護士自己唔記得有責任要出聲」，並稱指引眾多難以逐項提醒，何官問：「點解？例如內部電郵？」余關注醫護未必會閱讀，何官稱「當然冇得監佢，但如果下下靠護士自己就冇咗系統」，余同意。

醫生：正常平躺拔喉風險不高

深切治療部醫生劉利山則供稱，2016年5月27日當日得知死者曾「坐喺到被人拔喉」，臨牀診斷為靜脈空氣栓塞，並在其大髀上插導管，嘗試抽出空氣惟不成功。何官關注拔喉的風險有多高，劉稱「正常瞓平嚟拔，真係唔高」，惟三腔血液透析導管較粗，風險相對亦較高。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-303/16】

（死因研訊）

相關字詞﹕拔錯喉 瑪麗醫院 心肌梗塞 死因研訊

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