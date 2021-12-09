港聞

港聞二

北都推新賣地政策 吸高端製造業

【明報專訊】政府提出建設「北部都會區」，特首林鄭月娥接受Now新聞台訪問時表示，北部都會區會使用新的賣地政策，例如加入條款，吸引高端製造業來港。她強調本地就業優先，但推動北部都會區及明日大嶼交椅洲填海等大型基建工程，而本地人手不足時，如何有其他補足，讓項目可按計劃推動，這方面需社會討論。對於是否要輸入外勞，她形容是不可迴避的問題。

林鄭：大型基建多 不可避談外勞

林鄭月娥表示，政府會為北部都會區制定新的賣地政策，進一步具體列明賣地條款要用作某些產業，例如生命科學、製造業、智能科研等，並不是與以往一樣以商業或工業用途概括。

林太又表示，發展土地肯定會賺錢，要擔心的是人手問題，認為社會可探討會否引入外勞，形容這是不可迴避的問題。她否認在任期末段提出一個歷時逾20年的大型發展計劃，是為競逐連任鋪路，亦不是中央「逼出來」，不過在內地公布粵港澳大灣區規劃，以及過去的深港合作會議，都有「非直接地」提示香港要發展類似計劃。

根據《北部都會區發展策略》報告書，北部都會區將有大量新增居住人口，必須依據優化經濟用地空間規劃的原則，創造新經濟就業機會，故政府除了規劃各個策略發展區，亦提出革新的政策，包括在現有批地模式以外，制訂政策和措施，利用土地資源為誘因，透過公開招標，將發展用地批給從事科技應用、研發及先進製造的企業，自主開發土地，盡快形成具規模效益的創科產業群聚效應。

報告書又提到，創科發展用地的法定土地用途地帶及批地條款將提供彈性，容許企業興建自用的人才公寓，增強北部都會區對全球創科人才來港工作和定居的吸引力。

創新城市發展中心召集人、測量師學會前會長何鉅業表示，政府以創新的批地政策規劃用地，既可靈活運用土地，亦可打造較現時科學園更大的規模，如可做到同區工作及生活會更理想，對此表示支持。他又稱，只要以公開招標方式批地，就可避免被批評「明益地產商」或官商勾結的情况出現。

相關字詞﹕林鄭月娥 北部都會區

上 / 下一篇新聞

指退無可退 槍轟「熊仔餅」腹部 警感「孤身力弱」拔槍 憂搶槍故開槍
指退無可退 槍轟「熊仔餅」腹部 警感「孤身力弱」拔槍 憂搶槍故開槍
庭播中槍片 旁聽者嗚咽 官：情緒不穩，麻煩出去
庭播中槍片 旁聽者嗚咽 官：情緒不穩，麻煩出去
男子穿黃傘衛衣被拒聽審 衝入法庭撞保安 警指襲擊拘人
男子穿黃傘衛衣被拒聽審 衝入法庭撞保安 警指襲擊拘人
地產經紀藏械上訴 官質疑控方視萬用匙「武器」
地產經紀藏械上訴 官質疑控方視萬用匙「武器」
官轟警前言不對後語 裁文員暴動脫罪
官轟警前言不對後語 裁文員暴動脫罪
警否認叉頸指控 反指方仲賢「叉自己頸」
警否認叉頸指控 反指方仲賢「叉自己頸」
林鄭：有說投票率低 或因政府做得好 田飛龍稱投票率重要 林鄭說法僅「假設」
林鄭：有說投票率低 或因政府做得好 田飛龍稱投票率重要 林鄭說法僅「假設」
周浩鼎批「二五仔」騎牆派 田北辰：我道牆叫道理
周浩鼎批「二五仔」騎牆派 田北辰：我道牆叫道理
護士不知拔喉要「頭高腳低」 事前未受專科培訓
護士不知拔喉要「頭高腳低」 事前未受專科培訓
入境處跟進高層收禮 查錫我倡廉署查 質疑恒大每年申大量簽證 本報查詢處方沒答
入境處跟進高層收禮 查錫我倡廉署查 質疑恒大每年申大量簽證 本報查詢處方沒答
黃賢貴有港身分證 早年報住廣州
黃賢貴有港身分證 早年報住廣州
指「無可能無公務來往」 葉劉：負責簽證者「好多人搵」
指「無可能無公務來往」 葉劉：負責簽證者「好多人搵」
針後死亡 因果關係首評「不確定」 66歲婦打復必泰16天後歿 衛署：詳情周五交代
針後死亡 因果關係首評「不確定」 66歲婦打復必泰16天後歿 衛署：詳情周五交代
指食環推新顧客記錄表無通知 食肆：無權查問豁免安心者「唯有信」
指食環推新顧客記錄表無通知 食肆：無權查問豁免安心者「唯有信」
料通關配額「2000也不夠」 工總籲勿限制員工類別
料通關配額「2000也不夠」 工總籲勿限制員工類別
港大發布Omicron新照
港大發布Omicron新照
調查：疫下近半市民收入減 平均減幅逾38%
調查：疫下近半市民收入減 平均減幅逾38%
28初創攬32獎 數碼港：創科疫下更受重視
28初創攬32獎 數碼港：創科疫下更受重視
社署去信NGO 明年度削1%經常資助
社署去信NGO 明年度削1%經常資助
拯溺賽冠軍 女警跳海救醉娃
拯溺賽冠軍 女警跳海救醉娃
40候選人覆問卷 11人撐私樓限呎 9人反對14人立場未明 6人倡訂人均居住面積限制
40候選人覆問卷 11人撐私樓限呎 9人反對14人立場未明 6人倡訂人均居住面積限制
普通話應否高中必修必考 黃成智：助內地發展 曾麗文：學生更討厭中國
普通話應否高中必修必考 黃成智：助內地發展 曾麗文：學生更討厭中國
選委會界刁勝洪唯一表明撐林鄭連任 7人反對
選委會界刁勝洪唯一表明撐林鄭連任 7人反對
羅冠聰出席全球民主峰會前夕 3官媒點名批評
羅冠聰出席全球民主峰會前夕 3官媒點名批評
大灣區GBA專題：大灣區青年基金 兩年逾萬港青受惠
大灣區GBA專題：大灣區青年基金 兩年逾萬港青受惠
大灣區GBA專題：年輕人投入灣區 企業領袖籲不斷吸收知識
大灣區GBA專題：年輕人投入灣區 企業領袖籲不斷吸收知識
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《東張西望》黃穎君離巢 任民局媒體主任 月薪6.7萬
【Emily】《東張西望》黃穎君離巢 任民局媒體主任 月薪6.7萬
【Emily】李嘉欣嘲民記「奉旨跪低」 顏汶羽：勿抹黑
【Emily】李嘉欣嘲民記「奉旨跪低」 顏汶羽：勿抹黑
【Emily】梁君彥質疑唔熟工總 梁日昌：選民首要
【Emily】梁君彥質疑唔熟工總 梁日昌：選民首要
【Emily】劉卓裕荃灣擺街站 民主黨李洪波拉票
【Emily】劉卓裕荃灣擺街站 民主黨李洪波拉票
【Emily】Google年度搜尋榜 「消費券登記」No.1 何詩蓓成熱搜本地人物首位
【Emily】Google年度搜尋榜 「消費券登記」No.1 何詩蓓成熱搜本地人物首位
【Emily】鄒家成大學畢業 稱申保釋為與母合照
【Emily】鄒家成大學畢業 稱申保釋為與母合照