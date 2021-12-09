北都推新賣地政策 吸高端製造業

林鄭：大型基建多 不可避談外勞

林鄭月娥表示，政府會為北部都會區制定新的賣地政策，進一步具體列明賣地條款要用作某些產業，例如生命科學、製造業、智能科研等，並不是與以往一樣以商業或工業用途概括。

林太又表示，發展土地肯定會賺錢，要擔心的是人手問題，認為社會可探討會否引入外勞，形容這是不可迴避的問題。她否認在任期末段提出一個歷時逾20年的大型發展計劃，是為競逐連任鋪路，亦不是中央「逼出來」，不過在內地公布粵港澳大灣區規劃，以及過去的深港合作會議，都有「非直接地」提示香港要發展類似計劃。

根據《北部都會區發展策略》報告書，北部都會區將有大量新增居住人口，必須依據優化經濟用地空間規劃的原則，創造新經濟就業機會，故政府除了規劃各個策略發展區，亦提出革新的政策，包括在現有批地模式以外，制訂政策和措施，利用土地資源為誘因，透過公開招標，將發展用地批給從事科技應用、研發及先進製造的企業，自主開發土地，盡快形成具規模效益的創科產業群聚效應。

報告書又提到，創科發展用地的法定土地用途地帶及批地條款將提供彈性，容許企業興建自用的人才公寓，增強北部都會區對全球創科人才來港工作和定居的吸引力。

創新城市發展中心召集人、測量師學會前會長何鉅業表示，政府以創新的批地政策規劃用地，既可靈活運用土地，亦可打造較現時科學園更大的規模，如可做到同區工作及生活會更理想，對此表示支持。他又稱，只要以公開招標方式批地，就可避免被批評「明益地產商」或官商勾結的情况出現。