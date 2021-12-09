周浩鼎批「二五仔」騎牆派 田北辰：我道牆叫道理

周斥落井下石搞警察

「你唔問非建制 花時間搞我」

激辯源於田北辰於自由辯論環節提到，近日有發展商倡議發展私人居屋，問另兩名候選人最重要的兩個條件是什麼。黃俊瑯批評田擔任公職多年，未有解決民生問題；周則指不想干涉政府與發展商洽談條件，但關注區內交通配套。田對兩人回應失望，認為「答非所問」，周浩鼎即激動指，「我今日一條問題都唔再答你，因為你做二五仔」，批評田「有個敵人係非建制，你唔去問佢，花時間嚟搞我」，多次稱田「騎牆派、二五仔」，又說他「黑暴時走去搞警察」。田北辰着周不要勞氣，惟周再次激動斥田以民生議題攻擊他，要以民生議題「遮掩自己做二五仔嘅醜陋」。

黃：同民建聯廢區會？ 田：挑撥離間

田北辰續談地產商捐地，指若政府要求有關補地價不低於市值七成、對單位轉售條件加辣，他呼籲全港地產商拿出更多土地建居屋；又回應周：「你話我騎牆，真係坦白同你講，我道幅牆叫做道理。」周再批評他「唔知醜」、「你同地產商咁熟，你同佢傾晒佢啦」。

另外，黃俊瑯批評民建聯要求廢除區議會，周浩鼎澄清是要求改制。黃又問田北辰是否與其「最親密戰友」民建聯一樣，要求取消區議會；田批評黃挑撥離間，強調選舉制度要修改，讓有能者參選。

論壇後段，田北辰提到2016年周浩鼎參選立法會，周找他拍片支持，「我二話不說支持你」，重申他與以往一樣沒變，惟周重提「2019年你黑暴搞警察」、落井下石。田說百分百支持有效率、紀律的警隊，反修例時很多情境，「新任警務處長都話當時處理手法與市民期望有落差」，強調自己說話中肯；又反駁幫地產商的指控，批評周說：「我知我們一定要三人之中選兩個，你都做少少功課吖。」

（立法會選舉）