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林鄭：有說投票率低 或因政府做得好 田飛龍稱投票率重要 林鄭說法僅「假設」

【明報專訊】特首林鄭月娥接受《環球時報》訪問，表示本月立法會選舉的投票率「高低不代表什麼」，引述有說法認為，若政府工作做得好、公信力高，民衆無強烈訴求選擇議員監督政府，投票率反而降低。內地學者田飛龍認為投票率重要，因為可反映民衆是否認同新的選舉制度，林太的說法屬其「個人理解」；浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，找不到林太所言的學理根據，批評政府「（投票率）高又贏、低又贏」。

邊境票站2.2萬人登記 落馬洲最多

另外，政府安排3個邊境票站，內地港人投票登記昨晚6時截止，共收到22,130份登記，其中位於落馬洲支線（福田）票站共8885人登記最多。

林鄭月娥接受《環球時報》訪問，被問是否擔心選舉的投票率過低，她說投票率受很多因素影響，政府有責任解釋新選制的特點，並鼓勵選民行使公民權利，「但最終投票率是高是低，我覺得沒必要過分擔心」。林太盼選民了解，當局非要舉行「清一色」選舉，稱153名立法會選舉候選人中，有不同派別的候選人。

田：可反映新選制認受性

對於任內最大遺憾，林太指當年參選特首口號「同行We connect」，但過去數年香港發生很多事情，有學生於反修例期間「被迷惑」違法，「我很遺憾沒在『同行』的大前提下，讓香港社會更加團結」。

全國港澳研究會理事田飛龍認為，林太的說法只屬「假設」，非社會科學的嚴謹解釋，是否適用於本港「有待商榷」，但他強調投票率能測量市民對新選制的認同，若投票率低，或與新選制的宣傳不足、反對派「攬炒」選舉有關，雙方均有責任。田飛龍早前提出新方法混合計算投票率，遭多方批評，他堅持新方法值得認真考慮，持反對意見的官員、政治人物「因循守舊」，未能用創新方法思考。

陳家洛：為免低投票率尷尬

陳家洛表示，立場「左中右」的民調均反映政府現時的民望不高，舉例香港研究協會於上月初調查，受訪者對近乎所有政府施政都不滿意，指林太說法的前提不成立。他表示，選民對制度具信心才會投票，加上政府遏制白票等「抗議票」行動，或推低投票率。陳認為投票率是本次選舉唯一存變數之處，政府口徑是迴避一旦出現低投票率的尷尬情况。

明報記者

（立法會選舉）

相關字詞﹕投票率 立法會選舉 特首林鄭月娥

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