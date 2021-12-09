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警否認叉頸指控 反指方仲賢「叉自己頸」

【明報專訊】浸大學生會前會長方仲賢前年8月6日在深水埗被指管有10支雷射筆被捕，及涉在警方檢取手機前重設手機，早前否認各一項在公眾地方管有攻擊性武器、拒捕、妨礙司法公正罪名而受審。協助制服被告的警長昨於區域法院供稱，因被告曾逃走及推撞，故需用手控制他，又指被告右手曾於頸前向上推，「想叉頸」，他隨即制止。

警長4627夏偉基憶述，被告方仲賢遭截停時一度逃走，故雙手按住他的膊頭，又形容被告反應激烈，前後推撞，「想辦法再次逃走」，他與同袍遂把被告帶到大家樂門外牆邊，當時被告仍有推撞，令他後退一兩步，故用力把被告按在牆身。

夏續說，被告在正式被捕時曾大聲呼叫，夏要求被告「唔好再嗌」，惟被告對他笑了一下，稱「我唔會驚」。其後被告表現不適，夏供稱當時捉住被告的右手，被告把右手虎口位置向上推，試圖「叉住喉嚨位置」，他隨即制止，被告坐到地上後一度作嘔。辯方質疑夏偉基在錄取口供時未曾提及被告「想叉頸」，惟控方在覆問時指出，夏偉基在警員記事冊記錄被告曾「用手扣住頸」。

被告兩問為何叉頸 警稱「你走吖嘛」

夏偉基確認他聽到被告指控他叉頸，但夏否認曾叉頸。辯方在盤問下指出，被告曾兩次問他為何叉頸，夏均答「你走吖嘛」，被告第三次提問時，夏回答「因為頭先我截查你嘅時候，你逃走」，辯方質疑夏未曾否認叉頸，「因為」兩字亦代表他承認叉頸，夏不同意，又解釋當時沒發現有人叉頸，「唔知佢講緊乜」，加上需要制服及搜查被告，認為「再同佢爭辯都冇意思」。

夏又稱，在檢查被告身分證前不知他的身分。被告送院後，有6名聲稱是被告親友的男女，在應診格外與他及同袍口角。因6人中有「平時新聞報道有見過」的大學生，認出當中數人，加上院內爭執的片段在網上廣傳，故對事件印象深刻。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1119/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕妨礙司法公正 拒捕 在公眾地方管有攻擊性武器罪 鴨寮街 鐳射筆 方仲賢 反修例運動

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